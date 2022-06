Der Prime Day ist zurück – dann starten die ersten Aktionen

Anzeige

Amazon lockt Mitte Juli weltweit wieder mit ordentlichen Rabatten auf vielerlei Produkte für Prime-Mitglieder. Wie auch schon zuletzt erstreckt sich der Prime Day dabei über zwei Tage, erste Angebotsaktionen starten aber schon deutlich früher.

Amazons jährlicher Prime Day findet in diesem Jahr am 12. und 13. Juli statt, und nicht wie zunächst spekuliert eine Woche später. Das 48-stündige Event startet am 12. Juli um Mitternacht und läuft dann bis einschließlich 13. Juli für Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, den Niederlanden, Portugal, Singapur, Spanien, Großbritannien, den USA und – zum ersten Mal – Polen und Schweden. Darüber hinaus wird der Prime Day erstmalig nach Ägypten gebracht, das sich damit Indien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten für ein Shopping-Event zu einem späteren Zeitpunkt im Sommer anschließt.

Prime Day(s) am 12. und 13. Juli

Kunden können am Prime Day, oder besser gesagt den Prime Days, Produkte von Top-Marken und teilnehmenden Händler einkaufen, darunter viele kleine und mittlere Unternehmen. Neue Angebote aus allen Kategorien – von Elektronik bis hin zu Spielzeug – werden im Laufe des Prime Day freigeschaltet und bieten dabei viele Rabatte.

Man sich aber nicht bis zum Prime Day gedulden, um vergünstigt einzukaufen, denn exklusive Angebote für Prime-Mitglieder sind schon ab dem 21. Juni erhältlich. Alle frühen Prime Day Angebote finden Kunden unter auf der eigens für den Event eingerichteten Website.

Erste Angebote starten ab 21. Juni

Hier eine Übersicht der Daten und Produktarten:

Amazon Geräte : Ab dem 6. Juli hohe Rabatte auf ausgewählte Amazon Geräte, darunter Echo Dot (3. und 4. Generation), Echo Show 5 (2. Generation), Fire TV Cube, Blink Kameras, Ring Home Security und Fire 7 Kids Pro Tablet.

: Ab dem 6. Juli hohe Rabatte auf ausgewählte Amazon Geräte, darunter Echo Dot (3. und 4. Generation), Echo Show 5 (2. Generation), Fire TV Cube, Blink Kameras, Ring Home Security und Fire 7 Kids Pro Tablet. Amazon Music Unlimited : Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, erhalten ab 24. Juni für kurze Zeit die Möglichkeit, den Service mit Zugang zu über 90 Millionen Songs und Millionen von Podcast-Episoden ohne Werbeunterbrechungen vier Monate lang gratis zu nutzen. Zusätzlich können Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht kennen und beim Prime Day ausgewählte Amazon Echo-Geräte einkaufen, den Service sechs Monate lang gratis nutzen.

: Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, erhalten ab 24. Juni für kurze Zeit die Möglichkeit, den Service mit Zugang zu über 90 Millionen Songs und Millionen von Podcast-Episoden ohne Werbeunterbrechungen vier Monate lang gratis zu nutzen. Zusätzlich können Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht kennen und beim Prime Day ausgewählte Amazon Echo-Geräte einkaufen, den Service sechs Monate lang gratis nutzen. Kindle Unlimited : Prime-Mitglieder können die ersten drei Monate ihrer Mitgliedschaft kostenfrei genießen. Kindle Unlimited ermöglicht unbegrenzten Zugriff auf über eine Million Kindle eBooks, eMagazine und tausende Hörbücher, darunter Bestseller von Top-Autoren.

: Prime-Mitglieder können die ersten drei Monate ihrer Mitgliedschaft kostenfrei genießen. Kindle Unlimited ermöglicht unbegrenzten Zugriff auf über eine Million Kindle eBooks, eMagazine und tausende Hörbücher, darunter Bestseller von Top-Autoren. Amazon Fashion: Ab 28. Juni erhalten Prime-Mitglieder Rabatte auf ausgewählte Kleidung, Schuhe und Accessoires von Amazon Marken wie Amazon Essentials, The Drop, Iris & Lilly und weiteren.

Vom 21. Juni gibt es zudem die Möglichkeit beim Shoppen über kleine Amazon-Händler an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Darüber hinaus kann man den Prime Account auf der oben erwähnten Homepage sozusagen „scharf stellen“ für den Prime Day. Dort wird eine Funktion angeboten, die auf die eigenen Nutzerdaten zugeschnittene Angebote präsentiert und den Kunden, wenn gewünscht, auch darüber benachrichtigt.

Wer es partout nicht bis zum Prime Day abwarten kann, der findet aktuelle Amazon-Angebote über diesen Link.

