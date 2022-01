MagentaTV: Aktion läuft aus – Gratismonat nur noch heute erhältlich

Anzeige

Ein Geschenk für alle Internetkunden der Deutschen Telekom: Einen Monat lang gibt es Gratiszugang zu 50 HD-Sendern und die Megathek mit Serien und Filmen bei MagentaTV – aber nur noch am heutigen Silvestertag.

Für gemeinsame Fernsehabende schenkt die Telekom ihren Internet-Kundinnen und Kunden einen Monat MagentaTV. Der Gratismonat wird einfach über die MeinMagentaApp freigeschaltet. Zusätzliche Hardware ist nicht nötig. Geschaut wird über die MagentaTV-App, die über verschiedene TV-Sticks und SmartTVs oder über Tablet und Smartphone verfügbar ist.

X-Mas-Aktion: Das bietet MagentaTV

Zu sehen gibt es nicht nur 50 HD-Sender, sondern auch eine große Auswahl an Filmen und Serien auf Abruf in der Megathek. Die Auswahl reicht von Highlights von ARD und ZDF über internationale Blockbuster von Sony One bis zu exklusiven Serien wie „The Handmaids Tale“ und „The Office“. Zudem steht ein Weihnachts-Special für die ganze Familie zur Verfügung.

So lange läuft die Telekom-Aktion

Das Geschenk gilt für Telekom Kundinnen und Kunden, die einen Festnetz-Vertrag mit Internet-Anschluss, jedoch noch kein MagentaTV nutzen. Einlösbar ist der Gutschein in der der MeinMagenta App allerdings nur noch bis zum heutigen Silvestertag (31.12.).

