Nach Sony beendet auch Disney Vertrieb von DVDs und Blu-Rays in Deutschland

Kurze Zeit nachdem Sony den Vertrieb von DVDs und Blu-Ray-Discs in Deutschland auf- und abgibt, zieht Disney nun nach. Ein Lizenzpartner steht aber schon bereit.

Ab dem 1. Oktober 2023 übernimmt Leonine Studios das Marketing, den Verkauf und die Distribution der physischen Produkte (DVD, Blu-Ray, 4K UHD) der The Walt Disney Company in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Den eigenen Vertrieb der genannten Produkte wird die The Walt Disney Company per 30. September 2023 beenden. Sony hat einen ähnlich Schritt erst zum 1. Juli vollzogen, hier geht es zu dem entsprechenden DF-Artikel.

Die „Guardians of the Galaxy“ um Chris Pratt machen mit „Volume 3“ den Anfang der Disney-Filme, die Leonine künftig auf DVD, Blu-Ray und 4K UHD Blu-Ray vertreibt. Foto: The Walt Disney Company Germany

Den Start der Partnerschaft markieren die Home Entertainment Veröffentlichungen von „Guardians of the Galaxy: Vol. 3“, die am 6. Oktober 2023 als DVD, Blu-ray und limitiertes 4K UHD Steelbook erscheint sowie „Arielle, die Meerjungfrau“, die am 13. Oktober 2023 ebenfalls als DVD, Blu-Ray und 4K UHD erhältlich ist. Ebenso im Herbst erscheint zum ersten Mal auf 4K UHD Tim Burtons „Nightmare before Christmas“. Neben den kommenden Neuveröffentlichungen wird Leonine Studios weiter das gesamte bestehende Katalog und TV-Serien Portfolio der Walt Disney Company distribuieren, dazu gehörend Disney, Pixar, Lucasfilm, Marvel Studios und 20th Century Studios.

Das sagen die neuen Partner zu dem Deal

Roger Crotti, Head of Studios, The Walt Disney Company GSA: „Mit Leonine Studios haben wir einen starken Partner in der DACH-Region gefunden. Leonine Studios wird mit seiner Kompetenz und Erfahrung im Home Entertainment die Vermarktung unserer physischen Produkte erfolgreich fortsetzen. Wir freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit.“

Bernhard zu Castell, Chief Distribution Officer von Leonine Studios: „Dass uns Disney all ihre großen bedeutenden Marken für Vertrieb und Vermarktung ihrer physischen Produkte anvertraut, freut uns und ist zugleich Motivation, weiterhin große Erfolge im deutschsprachigen Raum im immer noch starken physischen Markt zu erzielen. Die Entscheidung ist für uns Beweis unserer Kompetenz in Vertrieb und Vermarktung sowie unsere Erfahrung im Umgang mit starken IPs. Gleichzeitig stärkt die Kooperation unsere führende Position als Vertrieb im physischen Home Entertainment Markt. Wir freuen uns sehr auf unsere zukünftige Zusammenarbeit.“

