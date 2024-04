NDR, Radio Bremen: „HD“ entfällt – das steckt dahinter

Bei den TV-Sendern NDR und Radio Bremen fehlt ab sofort das „HD“ im Logo. Hintergrund ist eine technische Kooperation mit dem MDR, die Kosten senken soll.

Kostensenkung durch Kooperation im Technikbereich: Der Norddeutsche Rundfunk (NDR), Radio Bremen und der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) kooperieren bei der Sendeabwicklung. Das teilten die Sender am Donnerstag mit. Die technische Abwicklung der linearen Fernsehprogramme von NDR und Radio Bremen erfolge ab sofort über den MDR in Leipzig. Von dort aus läuft die neue Sendeabwicklung bereits zentral für das MDR-Fernsehen. Diese Neuaufstellung der Sendeabwicklung unter Federführung des MDR ist Teil einer umfassenden Strukturreform innerhalb der ARD.

„Diese Reform sieht eine Arbeitsteilung und das Zusammenführen von Kompetenzen vor, um Kosten zu senken“, erklärt MDR-Betriebsdirektor Ulrich Liebenow. „Um Synergieeffekte zu erzielen, bündeln wir mit unserer neuen gemeinsamen Sendeabwicklung am Standort Leipzig den technischen Part der Aussendung. Dabei werden die einzelnen Programmelemente für die linearen Fernsehprogramme von NDR, Radio Bremen und MDR für alle Verbreitungswege jeweils effizient zusammengestellt.“

TV-Sendeabwicklung: Kein „HD“ mehr bei MDR, NDR und Radio Bremen

Das Logo vom NDR-Fernsehen – ohne HD-Zusatz. © NDR

Für TV-Zuschauer bestehe kein Handlungsbedarf, verlauten die Sender. Jedoch gilt zu beachten: In den Logos von NDR und Radio Bremen entfällt ab sofort der Zusatz „HD“. Trotz dieser Anpassung senden die jeweiligen Programme weiterhin in HD-Qualität. Anders als bei einigen Sky-Sendern müssen Zuschauer also nicht auf ein hochauflösendes Bild verzichten. Dem MDR-Publikum ist das fehlende „HD“ bereits vertraut, da der MDR die neue Sendeabwicklung seit rund einem Jahr für seine lineare Ausspielung nutzt.

Eine Sendeabwicklung ist eine technische Einrichtung, die dafür sorgt, dass Sendungen im linearen Fernsehen reibungslos ausgestrahlt werden können. Dabei geht es darum, alle technischen und organisatorischen Schritte zu planen und durchzuführen, damit die Sendungen pünktlich und in optimaler Qualität beim Publikum ankommen.