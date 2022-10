Neue Vodafone-Festnetz-Tarife: Schnellerer Upload und Allnet-Flat

Anzeige

Höhere Upload-Geschwindigkeiten, stabileres Surfen sowie eine Allnet-Flat: Das und noch weiteres verspricht Vodafone mit seinen neuen „GigaZuhause“-Tarifen.

Vodafone startet am 15. November seine neuen „GigaZuhause“-Tarife. Im Kabel-Glasfaser-Netz soll es dann für Neukunden deutlich höhere Upload-Geschwindigkeiten geben und eine Allnet Flat in alle deutschen Netze. Laut Vodafone erhalten Neukunden für alle Festnetz-Anschlüsse bei Online-Buchung künftig zudem ein Startguthaben von bis zu 175 Euro. Der „GigaCube“ mit grenzenlosem Datenvolumen ist erstmals fester Bestandteil des „GigaZuhause“-Angebotes.

Vodafone gibt an, die Upload-Geschwindigkeiten zu verfünffachen

In allen Kabel-Tarifen bis 500 Mbit/s sieht Vodafone eine Erhöhung der Upload-Geschwindigkeiten vor. In den beiden Tarifen „GigaZuhause 50 Kabel“ und „GigaZuhause 100 Kabel“ zum Beispiel gibt der Digitalisierungskonzern an, die Upload-Geschwindigkeit auf 25 bzw. 50 Mbit/s zu verfünffachen. Und auch im „GigaZuhause 250 Kabel“ und „GigaZuhause 500 Kabel“ soll der Upload auf 50 Mbit/s verdoppelt werden. Darüber hinaus verspricht Vodafone, jetzt alle Kabel-Glasfaser-Tarife mit einer Allnet Flat in alle deutschen Festnetz- und Mobilfunk-Netze auszustatten. Diese Option kostete bisher zusätzlich 9,99 Euro pro Monat.

Die neuen „GigaZuhause“-Tarife im Überblick:

