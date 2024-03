Pyur startet Osteraktion mit Internet, Telefon und HD TV

Am Mittwoch hat Pyur eine Osteraktion gestartet, bei der laut Anbieter Internet, Telefon und HD TV mit Pyur TV HD inklusive Hardware zum Tiefpreis erhältlich sind.

Die Kombitarife mit 400 oder 500 Mbit/s kosten 29,99 Euro, teilte der Anbieter mit. Die Kombi 1000 mit Pyur TV HD und Gigabit-Internet ist derweil für 34,99 Euro erhältlich. Gegenüber dem Listenpreis für die Kombi 1000 plus Pyur TV HD von 59,98 Euro im Monat können Kunden so 24,99 Euro monatlich sparen, wie Pyur wirbt. Pyur TV HD im Wert von 12,99 Euro und die Miete für die TV Box mit 4,99 Euro sind im Osterangebot inklusive. Bei dem Angebot handelt es sich laut Unternehmen zudem um einen Dauertiefpreis, der auch nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von 24 gültig bleiben soll.

Bis zu 120 HD Sender über Pyur verfügbar

Für Pyur TV HD verspricht das Unternehmen durch die Verbindung aus Kabelfernsehen und Internet mehr Programme. So sollen bis zu 120 Sender in HD und zwei UHD-Programme mit dabei sein, wie der Anbieter in seiner Ankündigung erklärt. Funktionen wie Neustart, Timeshift oder das nachträgliche Anschauen von Sendungen der vergangenen Woche sollen auch bei Programmen der RTL- und ProSiebenSat.1-Gruppe verfügbar sein. Darüber hinaus verweist Pyur auf die RTL+ App sowie auf Netflix, Prime Video, Disney+ und YouTube, welche man auf der TV Box nutzen kann.

