Sky-Betrüger verurteilt

Kostengünstigen Zugriff auf Sky-Inhalte – das ermöglichte ein 33-Jähriger seinen Kunden. Jetzt wurde er zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Das eigentliche Problem bleibt aber bestehen.

Was für ein verlockendes Angebot: Modifizierte Sticks und andere Vorrichtungen ermöglichten den Zugriff auf das Pay-TV-Angebot von Sky Deutschland. Diese Offerte machte ein 33-Jähriger über einen eigenen Webshop und Ebay. Nun hat das Landgericht Göttingen den Mann deshalb verurteilt. Insgesamt 10.000 Euro, in 200 Tagessätzen zu 50 Euro, muss er zahlen, wie das Göttinger Tageblatt und die HNA berichten. Angestoßen wurde das Verfahren durch eine Anzeige von Sky Deutschland. Erst letztes Jahr kam es zu einem ähnlichen Prozess.

In 631 Fällen angeklagt

Das Urteil bezieht sich demnach auf 50 Fälle, in denen der Mann in mehrfacher Hinsicht gegen das Urheberrecht verstoßen habe. Angeklagt waren ursprünglich sogar 631 Taten. Um sie alle aufzuklären, hätten aber alle Käufer als Zeugen geladen werden müssen. Insgesamt wurden laut Staatsanwaltschaft über 400 Kunden deutschlandweit identifiziert. So einigten sich die Verfahrensbeteiligten letztlich auf eine Beschränkung auf 50 Fälle. Der Angeklagte zeigte sich geständig.

Wie Ermittler berichteten, habe der Mann zwischen 2017 und 2020 mit seinem Geschäft 28.000 Euro eingenommen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der Mann seine Einnahmen dem Jobcenter verschwiegen hatte und so weiter Sozialleistungen erhielt. Entsprechend befand das Gericht ihn auch des Betrugs für schuldig.

Was wurde aus den Hinterleuten?

Während der Beweisaufnahme wurde deutlich, dass der Angeklagte als Zwischenhändler fungiert hatte. Statt seinen Kunden den Sky-Empfang direkt zu ermöglichen, hatte er auf die Server von Hinterleuten zugegriffen und dann seinen Kunden den Zugriff verschafft. Was aus den Tätern, die die Sky-Signale entschlüsselten, wurde, bleibt offen. Gut möglich also, dass das Hacker-Problem weiterbesteht.

