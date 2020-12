Sky startet heute neues NFL-Format im Free-TV

Anzeige

Sky springt auf den NFL-Zug auf und bringt ab heute im Free-TV bei Sky Sport News ein neues Format rund um Thema American Football.

Start der neuen Sendung mit dem schlichten Namen „NFL Highlights“ ist bereits zur Mittagsstunde ab 13 Uhr. Wie es der Name nicht anders vermuten lässt werden bei dem Format die Highlights des vorangegangenen Spieltags aus der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL präsentiert – zunächst in lediglich 15 Minuten Sendezeit.

Sky selbst lässt hierzu in der Programmankündigung wissen: „Von der Interception bis zum Touchdown: Sky Sport News zeigt die Highlights aus der NFL in kompakter Form.“ Noch am gleichen Tag um 17.20 Uhr und 21.30 Uhr erfährt „NFL Highlights“ Wiederholungen bei Sky Sport News.

Ob das Ganze als Fingerzeig in Richtung zukünftiger Sportrechte gewertet werden, wie unter anderem im DF-Forum bereits diskutiert, darf zuerst einmal dahin gestellt bleiben. In jedem Fall ist es eine Annäherung an einen Sektor der nicht erst seit gestern auch diesseits des Atlantischen Ozeans im Trend liegt.