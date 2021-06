Sky verschenkt Airpods 2 Gutschein bei UHD-Vertragsabschluss

Anzeige

Bei der Buchung von UHD in Kombination mit einem Cinema-, Bundesliga- oder Sport-Paket legt Sky bis einschließlich Mittwoch einen Gutschein für Apple Airpods 2 bei.

Die Aktion endet um Mitternacht von Mittwoch auf Donnerstag kommender Woche, also zum 17. Juni. Bis dahin erhält man bei der Buchung eines Sky Abonnements für UHD und zusätzlichen Buchung eines Wunschpaketes einen Gutschein, der im Media Markt Online-Shop für den Preis von einem Euro eingelöst werden kann, wie dem Netzauftritt des Anbieters zu entnehmen ist.

Der Euro wird dann mit der ersten Sky Abonnement-Monatsgebühr verrechnet und der Versand der Airpods 2 ist kostenfrei. Der Gutschein wird dabei nach Angaben von Sky innerhalb von ca. 6-8 Wochen nach Abonnementvertragsabschluss per E-Mail versendet. Eingelöst werden können die Gutscheine bis zum 31. Oktober diesen Jahres.

Unter den buchbaren Paketen findet sich zum Beispiel das Paket „Sport und Serien in UHD“: für 22,50 EUR monatlich für die ersten 12 Monate sind unter anderem alle Sessions der F1, F2 und F3 sowie alle Porsche Supercup Rennen live mit dabei gebucht. Zusätzlich sind DFB-Pokal, Premier League, Handball, Tennis, Golf und Leichtathletik inklusive, genau wie Serien und Dokus. Ein Sky Q Receiver und Sky Go sind zusätzlich im Preis enthalten. Andere Pakete versprechen „Filme und Serien in UHD“ oder auch „Bundesliga und Serien in UHD“. Die Pakete sind entsprechend individuell konfigurierbar.

