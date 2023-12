Sportdigital Fußball sichert sich erneut Meisterschaftsrechte

Sportdigital Fußball hat sich erneut die Übertragungsrechte einer Kontinentalmeisterschaft gesichert, an der auch einige Bundesliga-Stars beteiligt sind.

Sportdigital Fußball überträgt den CAF Africa Cup of Nations 2023. Der Pay-TV-Sender sicherte sich nach eigenen Angaben erneut die TV-Rechte für das Kontinentalturnier. Zum Rechtepaket gehöre zudem der CAF Africa Cup of Nations 2025 und die vorherige Qualifikation für diese Meisterschaft.

Das auch als Afrika-Cup bekannte Turnier läuft vom 13. Januar bis 11. Februar 2024. Gastgeber ist die Elfenbeinküste. Neben internationalen Fußball-Stars wie Mohamed Salah und Achraf Hakimi spielen auch einige bekannte Gesichter aus der Bundesliga mit.

Sportdigital Fußball: Stars aus Bundesliga beim Afrika-Cup

© bilderstoeckchen/stock.adobe.com

So ist etwa Leverkusens Victor Boniface im nigerianischen Team aufgestellt. Auch Bonifaces Teamkollegen von Bayer 04 wie Nathan Tella (ebenfalls Nigeria), Edmond Tapsoba (Burkina Faso) oder Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) kämpfen um den Titel.

Insgesamt 24 Mannschaften in sechs Gruppen treten beim CAF Africa Cup of Nations an. Titelverteidiger ist der Senegal um Kapitän Sadio Mané. Weitere Favoriten sind das im letzten Finale unterlegene Ägypten mit Liverpool-Stürmer Mohamed Salah, die marokkanische Nationalmannschaft um PSG-Fußballer Achraf Hakimi oder Nigeria mit den Stürmern Victor Osimhen (SSC Neapel) und eben Victor Boniface.

Sportdigital Fußball zeigt rund um die Uhr Live-Fußball aus über 20 Ligen und Wettbewerben. Im Sommer hatte der Pay-TV-Sender etwa die TV-Rechte am Programm von Manchester City erstanden.

Mit Material von Sportdigital Fußball