Das gibt es sonst noch zum „Star Wars“-Tag

Während Disney zum „Star Wars“-Tag heute weitere speziell ins Programm genommene Inhalte bietet, hat Sky seine Sky Q Sprachfernbedienung angepasst. Die neuen Kommandos haben allesamt Bezug zur Weltraumsaga.

Als Besonderheit für Fans der Weltraumsaga zeigt Disney+ erstmals „Maggie Simpson in ‚Das Erwachen der Macht’“, einem neuen Kurzfilm aus „Die Simpsons“, der „Star Wars“-Charaktere in die fiktive Stadt Springfield bringt. Der neue „Die Simpsons“-Short ist der Erste von mehreren Kurzfilmen, die Disney+ im Laufe des Jahres veröffentlichen will. Darüber hinaus hat eine weltweite Gruppe von Künstlern und „Star Wars“-Fans im Auftrag des Streaminganbieters Illustrationen zu einer Auswahl von Filmen und anderen Inhalten erstellt. Die Kunstwerke werden bis zum 9. Mai auf der „Star Wars“-Startseite von Disney+ zu sehen sein. Eine neue Serie, „Star Wars“ Biome, lässt zu einer virtuellen Urlaubsreise zu berühmten und beliebten Schauplätzen der Film wie Hoth, Tatooine und Sorgan aufbrechen. Bei „Star Wars“ Rundflüge kann man sich einige der berühmtesten und beliebtesten Raumschiffe und Fahrzeuge aus nächster Nähe ansehen. Lesen Sie zu weiteren Sonder-Inhalten auch den Artikel auf DIGITAL FERNSEHEN.

Auch Sky mit Sonderaktion zur Feier des Tages

Sky erweitert zum „Star Wars“-Tag seine Sky Q Sprachfernbedienung mit „Star Wars“-typischen Sprachbefehlen. Hierzu muss man die Sprachtaste drücken, das Tagesmotto „May the 4th be with you“, oder einen der berühmten Sprüche wie Darth Vaders „Ich bin Dein Vater“, oder Yodas „Viel zu lernen Du noch hast“ einsprechen, um direkt auf die „Star Wars“-Seite von Sky Q zu gelangen. Neukunden, sowie Sky Kunden, die zu Sky Q wechseln möchten, erhalten ihren neuen Sky Q Receiver inklusive Sky Q Sprachfernbedienung. Kunden, die bereits einen Sky Q Receiver besitzen, haben jederzeit die Möglichkeit, die neue Sky Q Sprachfernbedienung zum Vorteilspreis von 19,99 EUR zu bestellen.

Die neuen „Star Wars“-Kommandos für die Sky Q Sprachsteuerung:

„Star Wars“

„Ich möchte Star Wars sehen.“

„May the 4th be with you.“

„May the force be with you.“

„Möge die Macht mit Dir sein.“

„Ich bin Dein Vater.“

„I am your father“.

„Es war einmal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis…“

„A long time ago in a galaxy far, far away…“

Tu es, oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen.“

„Viel zu lernen Du noch hast.“

Quelle: Disney, Sky