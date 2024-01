TCL präsentiert riesigen QD-Mini LED Fernseher auf der CES 2024

TCL hat auf der diesjährigen CES einen neuen QD-Mini LED Fernseher vorgestellt, der mit üppigen 115 Zoll auf den Markt kommt.

Laut eigenen Angaben hat der Unterhaltungselektronik-Hersteller auf der CES-Messe verschiedene Produkte aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Mobiltechnologie und Display-Panels vorgestellt. Zu den Neuheiten im TV-Bereich gehört der neue Mini-LED-Fernseher TCL Premium QD-Mini LED 4K TV X955 mit einer Größe von 115 Zoll, wie der Konzern erklärt. Auf seiner eigenen CES-Themenseite im Netz spricht der Hersteller dabei sogar vom „größten QD-Mini-LED-Fernseher der Welt“ und verspricht für das Gerät etwa 20000 lokale Dimmzonen und HDR 5000nits für einen „unvergleichbaren Kontrast“.

TCL präsentiert TVs, Smart-Home-Produkte und mehr

TCL Electronics zitiert in einer aktuellen Pressemitteilung Frederic Langin, CCO von TCL Europe, zu der Messe folgendermaßen:

„Wir freuen uns, auf der globalen Innovationsbühne mit anderen führenden Experten der Technologie, die unsere Welt neu definiert und

die Art und Weise, wie wir in Zukunft leben, gestalten wird, zusammenzukommen. Wir bei TCL sind stolz darauf, die Trends von morgen nicht nur vorherzusagen, sondern sie aktiv zu gestalten. Unsere revolutionären Fortschritte bei Mini-LEDs ebnen den Weg für ein intensives und zugängliches Home-Entertainment-Erlebnis für alle Nutzer, während unser fortschrittliches Smart-Home-Ökosystem ein angenehmeres, besser vernetztes und komfortableres Wohnumfeld für alle ermöglicht. TCL ist seit vielen Jahren ein aktiver Akteur auf den europäischen Märkten für Unterhaltungselektronik. Wir sind heute die zweitgrößte Marke in Frankreich, die drittgrößte Marke in der Tschechischen Republik, der Slowakei und in Schweden und die fünfgrößte Marke in den meisten europäischen Ländern. TCL ist bestrebt, seinen Teil dazu beizutragen, den Kunden einen Mehrwert zu bieten, indem wir ihnen einen erschwinglichen Zugang zu Spitzentechnologien ermöglichen, um ihren Alltag zu erleichtern.“

Neue Smartphones und Display-Technologie

Darüber hinaus verweist der Konzern auf seine neue Display-Technologie für die NXTPAPER-Produkte namens TCL NXTPAPER 3.0. Diese Technologie soll speziell für die menschlichen Augen optimiert sein und ein papierähnliches Lesegefühl und -aussehen schaffen, wie TCL wirbt. Daneben hat der Konzern laut der aktuellen Pressemitteilung eine neue Reihe von Smartphones der Serie 50 mit mehr NXTPAPER- und 5G-Optionen vorgestellt. Die CES-Messe fand vom 9. bis 12. Januar 2024 in Las Vegas statt.

Quelle: TCL/ Smart PR

