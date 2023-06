TV-Rechte: Sky, RTL und ProSiebenSat.1 vor Überraschungs-Coup

Anzeige

Der Markt für attraktive Sport-TV-Rechte ist umkämpft wie noch nie: Daher überrascht es, dass Sky, RTL und ProSieben offenbar einen gemeinsamen Coup planen.

Durch den Rückzug von Servus TV Deutschland zum Jahresende ist endgültig klar, dass vom Red-Bull-Konzern erworbene TV-Rechte entweder auslaufen, oder, wenn noch über den Jahreswechsel 2023/24 hinaus gültig, zumindest auf den Prüfstand kommen. Im Fall der Motorrad-Weltmeisterschaft Moto GP trifft ersteres zu, die Verträge mit ServusTV (Deutschland) zur linearen Ausstrahlung können aufgrund des Rückzugs vom hiesigen gar nicht verlängert werden. Ergo kommen die TV-Rechte an der Moto GP zur nächsten Saison wieder auf den Markt und konkrete Verhandlungen mit RTL, Sky und ProSieben sollen bereits stattgefunden haben.

ServusTV Deutschland ist bei der Moto GP linear gezwungenermaßen raus

Einem Bericht der „Speedweek“ zufolge, werden ProSiebenSat.1 und RTL sich die Free-TV-Rechte untereinander aufteilen und Sky den Pay-TV-Bereich künftig abdecken. Das mag auf den ersten Blick ein bisschen abenteuerlich klingen, gerade im Hinblick auf die Free-TV-Kooperation. Rechtevermakter Dorna wendet jedoch dem Bericht nach, genau diese Praxis des Splittings in Spanien und Italien bereits an. Aufgrund fehlender Perspektiven deutscher Piloten in den unterschiedlichen Wettkampfklassen der Moto GP, könnte man sich generell glücklich schätzen, die zwei größten privaten Senderfamilien dazu zu bringen, die Motorrad-Weltmeisterschaft zu übertragen.

Denkbare Konstellation: Geteilte Free-TV-Rechte für RTL und ProSiebenSat.1, Pay-TV-Exklusivität für Sky

Wobei es ist nicht unwahrscheinlich wäre, dass RTL und ProSiebenSat.1 die Moto GP auf ihren Spartensendern wie Nitro und ProSieben Maxx zeigen. Gänzlich ausgeschlossen ist derweil auch nicht, dass ServusTV nicht auch noch ein Stück vom behält. Mit ServusTV On könnte man zumindest um Übertragungslizenzen fürs Streaming kämpfen. Ob die potenziellen neuen Käufer der TV-Rechte, RTL, ProSieben und Sky dies zulassen würden, ist jedoch mehr als fraglich.

Bildquelle: df-motorrad-rennen: © kilimanjaro via stock.adobe.com

Motorsport-Rennstrecke-Formel-1: © learchitecto - Fotolia.com