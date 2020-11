Vodafone startet GigaTV-Kampagne: Einen Samsung QLED 4K The Frame gibt’s dazu

Anzeige

Am heutigen 3. November startet Vodafone die „GigaTV Entertainment Max“ Kampagne. Dabei gibt es bei bestimmten Tarifabschlüssen obendrein einen Samsung QLED 4K The Frame.

Vodafones Entertainment Plattform GigaTV bündelt Filme, Serien, Top Sport und Dokumentationen – ganz gleich ob in linearen TV-Sendern, über Drittpartner wie Netflix, DAZN und Sky oder einer Vielzahl an Mediatheken.

Aber was ist ein vielfältiges TV-Programm ohne das passende UHD TV-Gerät? Ein solches bietet Vodafone Neukunden ab sofort im Rahmen der „GigaTV Entertainment Max“ Kampagne an: Bei dem Gerät handelt es sich um den Samsung QLED 4K The Frame in 43 sowie 55 Zoll. Zugang zu dem Home Entertainment Setup erhalten Neukunden, die einen GigaTV Cable oder HorizonTV Cable Tarif in Verbindung mit dem Red Internet & Phone Cable Tarif abschließen. Die Größe des Samsung QLED 4K The Frame hängt von dem vom Kunden gewählten Tarif ab:

• 55 Zoll – Red Internet & Phone Cable 1.000 Mbit/s

• 43 Zoll – Alle anderen Red Internet & Phone Cable Tarife unterhalb des 1GB Tarifs mit den Bandbreiten 50/100/250/500

Ein Wechsel der TV Größe ist nicht möglich, auch nicht bei eigener Zuzahlung. Die Promotion läuft ab dem 3. November bis zum 21. Januar 2021, ist jedoch an die Verfügbarkeit der TV-Geräten geknüpft. Es gilt daher solange der Vorrat reicht. Die Dauer bis zur Auslieferung liegt in der Regel bei etwa 8 Wochen. Nach Zahlungseingang des ersten Vodafone-Rechnungsbetrages für den jeweiligen TV wie auch des Red Internet & Phone Cable Tarifs erhalten Kunden ein Anschreiben inklusive eines Samsung Gutschein-Codes sowie den Link zum entsprechenden Online Shop. Aus technischen Gründen muss der Kunde im Online Shop 1 Euro für das TV Gerät bezahlen. Der Betrag wird allen Promotion Kunden auf der ersten Rechnung gutgeschrieben.

Tarif Preisliste der Angebote inklusive Samsung QLED 4K The Frame pro Monat:

• KIP 50 – 44,98 Euro

• KIP 100 – 49,98 Euro

• KIP 250 – 54,98 Euro

• KIP 500 – 59,98 Euro

• KIP 1.000 – 64,98 Euro