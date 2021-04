Von Bosch bis Braun – das sind Deutschlands Lieblingsmarken

Anzeige

Dem jährlichen Global Technology Ranking zufolge liegt in Deutschland die Marke Bosch auf dem ersten Platz.

Heute veröffentlichte das Analytik-Unternehmen YouGov Deutschland GmbH die Ergebnisse des diesjährigen Global Technology Ranking 2021. Mit einem durchschnittlichen Impression-Score von 51,3 Punkten kristallisierte sich dabei Bosch als beliebteste Unterhaltungselektronik-Marke in Deutschland heraus. Auf Rang 2 und 3 folgen Siemens mit 48,6 Punkten und Samsung mit 48,2 Punkten. Basis des Rankings bilden bevölkerungsrepräsentative Daten des Markenmonitors YouGov BrandIndex.

Aus dem Ranking lässt sich deutlich ableiten, dass die deutsche Bevölkerung nach wie vor großes Vertrauen in die hierzulande sowie in Europa ansässigen Unternehmen hat. Dies wird besonders im direkten Vergleich mit dem globalen Ranking deutlich. International liegen die bestplatzierten deutschen Marken Bosch auf Rang 13 und Siemens auf Rang 16.

Globales Top 10-Ranking

Dagegen steht das südkoreanische Elektronik-Unternehmen Samsung an weltweiter Ranking-Spitze. Google landet international sogar auf Rang 2 und ist insgesamt in 20 Märkten in den jeweiligen lokalen Top 10 vertreten. Unter anderem in Indien und Australien schafft es das Unternehmen sogar jeweils auf den ersten Rang. Die Instant-Messaging-Plattform WhatsApp landet hingegen international auf Rang 3, Sony und Apple auf Rang 4 und 5. Des Weiteren folgt Facebook auf dem sechsten Rang. Zudem belegt der Bilder-Sharing-Dienst Instagram Rang 7 und Microsoft den achten Rang. Auf den unteren Plätzen stehen LG mit Rang 9 und Canon mit Rang 10.

Die Ergebnisse des Technology Rankings 2021 basieren auf Online-Interviews, die YouGov im Zeitraum vom 01.03.2020 bis 28.02.2021 täglich für den YouGov BrandIndex repräsentativ für die Bevölkerung in weltweit 24 Märkten ab 18 Jahren durchgeführt hat (einige online repräsentativ). Der Impression-Score wird ermittelt über die Frage: „Von welchen der folgenden Marken haben Sie einen allgemein positiven/negativen Eindruck?“. Allerdings wurde Amazon nicht in die YouGov Technology Rankings aufgenommen, da die Marke einem anderen Primärsektor zugeordnet ist und in den YouGov Retail Rankings ausgewertet wird.