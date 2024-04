Von Sky zur ARD: Wechsel in der Chef-Etage

Der Geschäftsführer der Sky Media GmbH, Ralf Hape, wurde zum CEO der ARD Media GmbH berufen und soll noch dieses Jahr den Wechsel antreten. Tobias Lammert und Karsten Simon komplettieren das neue Führungs-Board.

ARD zieht Sky-Kompetenz ab. Der Frankfurter-Werbezeitenvermarkter ARD Media GmbH hat Ralf Hape wurde zum neuen CEO des Unternehmens berufen. Ralf Hape ist aktuell Senior Vice President und Geschäftsführer von Sky Media GmbH. Seine neue Tätigkeit beim ARD-Vermarkter wird er noch im Lauf dieses Jahres aufnehmen. „Ich freue mich auf die neue Rolle und die damit verbundenen Aufgaben. Zusammen mit dem gesamten Team der ARD Media gilt es, die Relevanz des Vermarktungsportfolios im Werbemarkt zu stärken und in diesen bewegenden Zeiten die Chancen zu nutzen, um die Zukunft erfolgreich zu gestalten“, erklärt Hape.

Gleich drei neue Geschäftsführer bei ARD Media

©WDRmg/Kundefotografie – Tobias Lammert wird neben Ralf Hape ebenfalls zum Geschäftsführer der ARD Media GmbH

Mit Ralf Hape rückt Tobias Lammert mit in die Geschäftsführung der ARD Media GmbH auf. Lammert kümmerte sich bereits seit 1. April 2024 wesentlich um die Zusammenarbeit und Kontaktpflege mit den Wirtschafts- und Branchenverbänden sowie den Joint Industry Committees. Seine Tätigkeit als Geschäftsbereichsleiter Marketing & Vertrieb (ppa.) bei der WDR mediagroup GmbH behält Lammert bei.

Neben Hape und Lammert komplettiert Karsten Simon, Geschäftsführer der Werbung, das dreiköpfige Geschäftsführungs-Board der ARD Media GmbH. Er ist für den kaufmännischen Bereich zuständig. In der Geschäftsleitung bleiben unverändert Uwe Esser für TV und Jan Isenbart für Forschung und Service verantwortlich. Bis zur Übernahme von Hapes CEO-Tätigkeit bei der ARD Media GmbH in Frankfurt wird Ludger Lausberg, Geschäftsführer BR media und Sprecher der in der ARD-Werbung zusammengeschlossenen Werbegesellschaften der ARD, seine interimistische Geschäftsführer-Tätigkeit in Frankfurt beibehalten.

©Schwer Photography – Karsten übernimmt um Bereich Werbung den Führungspart der ARD Media GmbH

Von Disney zu Sky zur ARD

Ralf Hape, der neben seiner Tätigkeit bei Sky Media unter anderem als Sales Manager bei El Cartel Media sowie Disney arbeitete, verantwortet in seiner Position bei ARD Media das gesamte Vermarktungsgeschäft in den Bereichen Bewegtbild und Audio. Der multimediale Qualitätsführer ARD Media GmbH vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender. Im Geschäftsbereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote.

Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.