Zee.One stellt morgen Nacht endgültig Sendebetrieb ein

Letzte Chance, nochmal einzuschalten: Der Bollywood-Sender Zee.One wird sein deutsches Programm nach dem morgigen Pfingstsonntag einstellen.

Wie bereits vor zehn Tagen von DIGITAL FERNSEHEN berichtet, wird Zee.One den Sendebetrieb in Kürze beenden. Morgen um 23 Uhr wird dem Spielfilm „High in Punjab“ somit die Ehre zuteil, das letzte Programm zu sein, welches über Zee.One hierzulande ausgestrahlt wird. Nach Senderangaben wird am 1. Juni um 1.30 Uhr dann endgültig nichts mehr zu sehen sein. Nach einer kurzen Lebensdauer von knapp vier Jahren ist für den Bollywood-Kanal ab Pfingstmontag also Schluss in Deutschland.

Schuld daran ist offensichtlich die Corona-Krise: „Über die letzten Monate hatte die Pandemie einen direkten Einfluss auf unsere Geschäfte in Deutschland, das sich resultierend aus der abflauenden lokalen Wirtschaft unvorhersehbaren und extrem herausfordernden Markt-Bedingungen mit finanziellen Konsequenzen ausgesetzt sah.“, so Mukund Cairae, International COO bei Zee Entertainment, in einem Statement, das DF vorliegt.

Weiter heißt es dort, dass das Unternehmen sich in Anbetracht anwachsender Verluste nicht länger in der Lage sieht, die deutsche Dependance weiter zu subventionieren. Das Statement von Cairae schließt mit einer Danksagung an die Mitarbeiter und Business-Partner in Deutschland.

Der Schritt überrascht jedoch mitnichten. Zwar wurde im vergangenen Sommer eine Programmoffensive gestartet, um endlich das Ziel zu erreichen, bei den Marktanteilen aus dem Null-Komma-Bereich herauszukommen. Diese verpuffte aber in der Folge zusehends und konnte nun schlussendlich nicht mehr aufrecht erhalten werden – erst recht nicht in Zeiten von Corona.