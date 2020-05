Lockerungen und Bundesliga: Merkel-PK im Livestream

Das Statement der Bundeskanzlerin zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise wird live übertragen. Wann und wo erfahren Sie hier.

Heute sind Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder zusammengekommen, um die nächsten Schritte zum Corona-Exit zu besprechen. Der Tenor der Bundesländer: Weitere Lockerungen sollen in absehbarer Zeit kommen. Ein weiteres heiß diskutiertes Thema war im Vorfeld der mögliche Restart der Bundesliga. Zu den Beschlüssen der heutigen Konferenz will sich Angela Merkel am frühen Nachmittag (frühestens 13.30 Uhr, voraussichtlich erst ab 14.15 Uhr) äußern.

Einen Livestream zum Statement der Bundeskanzlerin bieten mehrere Medien. Es ist davon auszugehen, dass Nachrichtensender wie n-tv und phoenix die Ansprache im TV übertragen. Auf phoenix.de läuft bereits seit 12.00 Uhr die Corona-Pressekonferenz im Livestream und später auch die Rede Merkels. Andere Online-Livestreams übertragen unter anderem RTL.de und das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und auch direkt auf der Seite der Bundesregierung wird die Pressekonferenz von Merkel übertragen.