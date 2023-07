Ein Jahr James-Webb-Teleskop – mit vielen einzigartigen Blicken ins All

Anzeige

Seit einem Jahr liefert das James-Webb-Teleskop spektakuläre Bilder aus dem All. Zum Jubiläum gibt es einen Blick in eine kosmische Kinderstube.

Anzeige

Mit der Veröffentlichung einer neuen Aufnahme hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa den ersten Jahrestag des Beginns der wissenschaftlichen Arbeit des James-Webb-Teleskops gefeiert. Das am Mittwoch präsentierte Bild (siehe unten)zeigt die sogenannte Rho-Ophiuchi-Wolke. Laut Nasa ist sie mit einer Entfernung von 390 Lichtjahren das der Erde nächstgelegene Sternentstehungsgebiet.

© NASA, ESA, CSA, STScI, Klaus Pontoppidan (STScI), Alyssa Pagan (STScI) © NASA/ESA/CSA/STScl/JPL-Caltech © NASA ESA CSA STScI v.l.: Besagtes Bild der Rho-Ophiuchi-Wolke, Die Staubringe im Wolf-Rayet 140 System (Dez. 2022) und das sogenannte Stephan’s Galaxien-Quintett, das bis zum Zeitpunkt der Aufnahme im Dezember 2022, das größte vom James Web-Teleskop aufgenomme Bild. Bildquellen: NASA

Genau vor einem Jahr zuvor, am 12. Juli 2022, hatte die Nasa erstmals Aufnahmen des Teleskops gezeigt – Bilder, die die bis dahin tiefsten und detailreichsten Einblicke in den Weltraum lieferten. Die allererste veröffentlichte Aufnahme, die nach Angaben der Nasa „tiefste und schärfste bislang aufgenommene Infrarot-Sicht auf das Universum“, wurde im Weißen Haus gemeinsam mit US-Präsident Joe Biden und dessen Vize Kamala Harris präsentiert. Biden sprach von einem „historischen Tag“.

Seitdem hat die Nasa immer wieder neue Bilder des Teleskops veröffentlicht und damit Wissenschaftler und Weltraum-Fans weltweit begeistert. Unter anderem waren darunter Aufnahmen von den Planeten Jupiter, Neptun und Saturn sowie von Galaxien und Exoplaneten.

James-Webb-Teleskop 30 Jahre in der Entwicklung, ein Jahr in Betrieb

James Webb, das bislang größte und leistungsfähigste Teleskop, das je ins All gebracht wurde, war am 25. Dezember 2021 an Bord einer Ariane-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana gestartet – nachdem es zuvor Kostenexplosionen und immer neue Verschiebungen gegeben hatte. Das Teleskop ist nach einem früheren Nasa-Chef benannt, der die Behörde in den für die Raumfahrt wichtigen 60er Jahren leitete. Die Weltraumagenturen der USA, Kanadas und Europas kooperieren bei dem Projekt.

Das James Webb Space Teleskop (JWST) wurde rund 30 Jahre lang entwickelt und kostete schlussendlich etwa 10 Milliarden Dollar (rund 8,8 Milliarden Euro). Es folgt auf das Teleskop Hubble, das seit mehr als 30 Jahren im Einsatz ist. Während „Teleskop-Opa“ Hubble im optischen und ultravioletten Bereich arbeitet, untersucht James Webb im infrarotnahen Bereich.

Das James-Webb-Teleskop soll rund 1,5 Millionen Kilometer weit ins All fliegen und unter anderem mit Hilfe eines 25 Quadratmeter großen Spiegels neue Bilder aus dem frühen Universum liefern. Wissenschaftler erhoffen sich von den Aufnahmen unter anderem Erkenntnisse über die Zeit nach dem Urknall vor rund 13,8 Milliarden Jahren. Sie hoffen auf Bilder von Sternen, die älter sind als unser Sonnensystem und vielleicht nicht mehr existieren – und möglicherweise sogar auf Hinweise auf eine zweite Erde. Die Lebensdauer von «James Webb» ist dabei erstmal auf zehn Jahre angelegt.

Bildquelle: df-james-webb-teleskop-animation: nasa.gov