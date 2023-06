Neue Fritzbox-Modelle von AVM: Das können die Geräte

Anzeige

Auf der diesjährigen ANGA COM hat der Anbieter AVM neue Fritzbox-Modelle vorgestellt. Das können die Geräte.

Anzeige

Zunächst feierte auf der ANGA COM Ende Mai die neue Fritzbox 6670 Cable ihre Messepremiere, wie der Anbieter mitteilte. Der All-in-One-Router soll für Gigabittempo am Kabelanschluss mit Wi-Fi 7 und Zigbee erscheinen. Ein 2,5-Gigabit-LAN-Port sowie vier LAN-Ports sollen dabei zusätzlich für eine schnelle Verteilung der Daten im Heimnetz sorgen. Innovative WLAN-Mesh-Funktionen, eine Telefonanlage sowie eine DECT-Basis für Smart-Home-Anwendungen und Schnurlostelefone runden das Portfolio der neuen Fritzbox Cable ab, verspricht das Unternehmen. Auch ein TV-Tuner soll integriert sein, um das Fernsehsignal im Heimnetz per WLAN streamen zu können.

Neue Fritzbox-Modelle für Glasfaser und DSL von AVM

Für Glasfaser und DSL hat AVM derweil die Fritzbox 5690 Pro sowie die bis zu 10 Gigabit/s-schnelle Fritzbox 5690 XGS für Glasfaser vorgestellt. Alle Modelle unterstützen laut Hersteller bereits Wi-Fi 7 mit Verbesserungen bei Latenz, Geschwindigkeit und Robustheit. Alle technischen Besonderheiten hat AVM in einer Pressemitteilung folgendermaßen zusammengetragen:

Fritzbox 6670 Cable

DOCSIS-3.1-Router für Internet am Kabelanschluss

Kanalbündelung mit 2×2 OFDM(A) und 32×8 SC-QAM

WLAN Mesh, 2×2, Wi-Fi 7 und Wi-Fi 6

WLAN-Geschwindigkeiten: 2,4 GHz: bis zu 720 MBit/s, 5 GHz: bis zu 2.880 MBit/s,

1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Integrierter TV-Tuner zum Streamen des Fernsehsignals im Heimnetz, bspw. über FritzApp TV

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

FritzOS mit Kindersicherung, Mediaserver, Fritznas, WLAN-Gastzugang u. v. m.

1x USB 2.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Die Fritzbox 6670 Cable Foto: AVM

Die Fritzbox 5690 Pro von AVM

Leistungsstarker integrierter Glasfaser- und DSL-Router

Unterstützt Glasfaserstandards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 250 MBit/s

Triband Mesh, 4×4 auf 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz / Wi-Fi 7, 6E, 6

WLAN-Geschwindigkeiten: 2,4 GHz: bis zu 1.200 MBit/s, 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s,

6 GHz: bis zu 11,53 GBit/s

6 GHz: bis zu 11,53 GBit/s 1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

1x USB 3.1 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Fritzbox 5690 Pro Foto: AVM

Fritzbox 5690 XGS

High-Speed Glasfaserrouter für bis zu 10 GBit/s

Unterstützt den Glasfaserstandard XGS-PON

Am Glasfasermodem (ONT) mit 10 GBit/s (WAN) einsetzbar

WLAN Mesh, 4×4, auf 2,4 GHz und 5 GHz, Wi-Fi 7, 6

WLAN-Geschwindigkeiten: 2,4 GHz: bis zu 1.200 MBit/s, 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s

1x 10-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

1x USB 3.1 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Fritzbox 5690 XGS Foto: AVM

Quelle: AVM

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.