Denon präsentiert drei neue 8K AV Verstärker

Denon will mit seinen drei neuen 8K AV Verstärkern mit 3D Audio eine „optimale Lösung für kleine und mittelgroße Räume“ bieten.

Bei den drei neuen Verstärkern handelt es sich um den 7.2-Kanal AVR-S770H und 5.2-Kanal AVR-S670H sowie den AVC-S670H. Das 7.2-Kanal-Modell soll laut Denon 3D-Surround-Sound mit Dolby Atmos und DTS:X sowie der Bildqualität der 8K-Videoverarbeitung kombinieren. Die beiden 5.2-Kanal-Geräte sollen derweil 8K-Auflösung und HD-Surround-Sound mit Dolby TrueHD- und DTS HD Master Audio-Decodern bieten. Zudem wird der AVR-S670H einen analogen UKW-Tuner beinhalten, kündigte der Konzern an.

Neue Denon Verstärker ab September erhältlich

Der Konzern will laut eigenen Angaben mit seiner S-Serie Film-Enthusiasten den Einstieg in die immersive Welt des Home Entertainments ermöglichen. Dazu gehören Bilderlebnisse in 8K-Auflösung sowie mit HDR10+, Dolby Vision sowie 8K760 und 4K/120 Pass-Through oder auch eine HEOS-Integration für nahtlose Musikwiedergabe, kann man der Produktankündigung entnehmen. Ein smarter Setup-Assistent soll daneben für eine bequeme Einrichtung und Nutzung sorgen.

Denon kündigt einen Verkaufsstart für September 2023 an. Der Preis des AVR-S770H beläuft sich dabei auf 779 Euro. Der AVR-S670H kostet 679 Euro und der AVC-S670H soll für 629 Euro erhältlich sein. Weitere Informationen zu den Produkten findet man direkt beim Hersteller.



