Amazon-Upgrade für Fire TV Stick 4K Max und 4K – bald erhältlich

Amazon kündigt mehrere Updates für seine Fire TV-Familie an und stellt die bisher leistungsstärksten Fire TV Stick-Geräte vor: Den neuen Fire TV Stick 4K Max mit Ambient-TV-Funktion und den neuen Fire TV Stick 4K.

Lesen Sie bei Interesse am Thema ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel vom Vortag: Amazon Prime Video demnächst mit Werbung.

Der Amazon Fire TV Stick 4K Max kommt jetzt mit Ambient-TV-Funktion sowie mehr Leistung, Geschwindigkeit und Speicherplatz für 79,99 Euro und dem Fire TV Stick 4K spendierte man ebenfalls 30 Prozent Prozessor-Power. „Unser Ziel bei Fire TV ist es, das Smart-TV-Erlebnis für unsere Kunden neu zu definieren. Die Ambient-TV-Funktion hat bei so vielen Kunden Anklang gefunden, da ihre Fernseher damit nicht nur intelligenter und nützlicher geworden sind – die hochwertigen Kunstwerke haben ihrem Zuhause auch ein kreatives Flair verliehen“, sagt Emma Gilmartin, Director Fire TV & Fire-Tablets EU.

„Wir freuen uns, dass wir mit dem neuen Fire TV Stick 4K Max – dem ersten Streaming Stick mit Wi-Fi 6E – die Ambient-TV-Funktion noch mehr Kunden in Deutschland zugänglich machen können und mit dem neuen Fire TV Stick 4K das beste 4K-Erlebnis für unter 70 Euro bieten.“

Amazon Fire TV Stick 4K Max:

Der Fire TV Stick 4K Max der nächsten Generation ist der erste Streaming-Mediaplayer mit Amazon Fire TV Ambient-TV-Funktion. Dank eines optimierten 2,0 GHz Quad-Core-Prozessors ist er der bisher leistungsstärkste Streaming-Stick von Amazon. Außerdem ist er der erste Streaming-Stick mit Wi-Fi 6E-Unterstützung. Auf diese Weise können Kunden mit einem kompatiblen Router ein flüssiges Streaming-Erlebnis mit niedrigerer Latenz, höherer Geschwindigkeit und weniger Störungen durch andere Geräte im Haus genießen. Mit 4K Ultra HD, Unterstützung von Dolby Vision, HDR und HDR10+ sowie immersivem Dolby Atmos Sound bietet der neue Fire TV Stick 4K Max nach Amazon-Angaben das bisher beste Bild- und Klangerlebnis der Fire TV Stick-Produktfamilie.

Neue Fernbedienung

Der Amazon Fire TV Stick 4K Max verfügt über 16 GB Speicherplatz und damit über die doppelte Kapazität im Vergleich zur vorherigen Generation. Erhältlich ist er offiziell ab 16. Oktober, bereits jetzt vorbestellbar. Dann können Nutzer noch mehr Apps und Spiele direkt auf dem Gerät speichern. Er ist außerdem der erste Fire TV Stick, der mit der Alexa-Sprachfernbedienung Enhanced Edition ausgeliefert wird. Sie bietet spezielle Sendertasten sowie eine Taste, mit der sie direkt auf die zuletzt verwendete App oder den zuletzt verwendeten Kanal zugreifen können.

Fire TV Ambient-TV jetzt auf dem neuen Fire TV Stick 4K Max verfügbar – inklusive Hunderter neuer, kostenloser Kunstwerke

Die bisher nur für die Fire TV Omni QLED-Serie verfügbare Ambient-TV-Funktion verwandelt den Fernseher in ein stets verfügbares, smartes Display. Mit dem neuen Fire TV Stick 4K Max ist sie nun für noch mehr Kunden zugänglich.

Die Fire TV Omni QLED-Serie im Lifestyle-Ambiente. © Amazon.de

Wenn sie nicht streamen, können Kunden die Ambient-TV-Funktion per Sprache mit „Alexa, starte Ambient-TV“ oder die Fernbedienung aktivieren. Letzteres geht entweder über den Alexa-Schnellzugriffsbereich, der mit einem kurzen Drücken der Alexa-Taste aufgerufen werden kann, oder mit dem längeren Drücken der „Startseite“-Taste. Auf dem bis dahin ungenutzten Display werden dann nützliche Informationen angezeigt. So behalten Kunden ihren Kalender oder Erinnerungen immer im Blick, hinterlassen Haftnotizen für Familienmitglieder, steuern kompatible Smart-Home-Geräte wie Kameras, Lampen oder eine Ring-Türklingel und spielen Songs von Diensten wie Amazon Music oder Spotify ab.

Die Ambient-TV-Funktion kann den Fernseher auch in eine Kunstgalerie verwandeln – ohne dass ein monatliches Abonnement erforderlich ist. Dabei kann man aus beweglichen Grafiken, Landschaftsbildern, personalisierter und sich stetig ändernder dynamischer Kunst sowie persönlichen Fotos wählen. Die Sammlung von mehr als 2.000 kostenlosen Kunstwerken wurde zudem um Hunderte zusätzliche Bilder erweitert. Sie umfasst nun auch Künstler aus Frankreich, Spanien, Italien, Japan und Australien, deren Werke in renommierten Institutionen wie dem Musée d’Orsay in Paris, dem Museo del Prado in Madrid und der Galleria d‘Arte Moderna in Florenz ausgestellt werden.

Fire TV Stick 4K: Schnelleres und flüssigeres 4K-Streaming für unter 70 Euro

Der Amazon Fire TV Stick 4K der nächsten Generation bietet die bisher beste Leistung eines Fire TV Stick-Geräts für unter 70 Euro. Das neue Modell unterstützt Wi-Fi 6 und verfügt über einen um fast 30 Prozent schnelleren 1,7 GHz Quad-Core-Prozessor. Es bietet 4K-Ultra-HD-Bildqualität mit Unterstützung für Dolby Vision, HDR, HLG und HDR10+ sowie immersiven Dolby Atmos Klang. Alexa Heimkino ermöglicht die drahtlose Verbindung von kompatiblen Echo-Geräten, um Audio über mehrere Lautsprecher hinweg und von unterschiedlichen Quellen zu nutzen.

Nachhaltiges Design

Sowohl der Amazon Fire TV Stick 4K Max und der Fire TV Stick 4K tragen das Climate Pledge Friendly-Siegel, für das sie sich durch die „Reducing CO2“-Zertifizierung vom Carbon Trust qualifizieren. Diese Zertifizierung erhalten Produkte, die ihren CO2-Fußabdruck von Jahr zu Jahr reduzieren. Beide Geräte sind aus nachhaltigeren Materialien hergestellt und verfügen über ein Design, das ihren Energieverbrauch während der Lebensdauer reduziert. Sie besitzen außerdem einen Energiesparmodus, der den Energieverbrauch des Geräts reduziert, wenn es sich im Ruhemodus befindet.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Fire TV Stick 4K Max kann für 79,99 Euro unter amazon.de/firetvstick4kmax, der neue Fire TV Stick 4K für 69,99 Euro unter amazon.de/firetvstick4k vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt im Oktober.

