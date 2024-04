Hisense QLED-LCDs 2024: Mit U8NQ, U7NQ und U6NQ ins EM-Jahr

Während sich Hisense lange Zeit noch bedeckt hielt, mit welchen neuen QLED-LCD-Fernsehern im EM-Sommer zu rechnen ist, lässt der Hersteller in Spanien die Katze nun vorzeitig aus dem Sack.

Die neuen QLED-LCD-Fernseher (ULED) der Serien U8NQ, U7NQ und U6NQ setzen allesamt auf Quantum-Dot-Farben und eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung samt Local Dimming. Die Leistungsunterschiede zwischen den einzelnen Modellreihen sind aber dennoch gigantisch.

U8NQ mit bis zu 3000 Nits

Wer auf höchste HDR-Bildqualität Wert legt, ist bei den U8NQ-Modellen genau richtig. Hisense integriert bis zu 2000 Local-Dimming-Zonen und die QLED-LCDs erreichen bis zu 3000 Nits. Im U8NQ kommt ein ADS-LCD-Panel zum Einsatz, sodass die Blickwinkeleigenschaften der Top-TVs überzeugen sollten. Demgegenüber liegt der native Pixelkontrast eher im Bereich eines IPS-LCDs. Damit verfolgt Hisense eine ähnliche Strategie wie andere TV-Hersteller, die vermehrt ADS-Panels in High-End-QLED-LCD-TVs einbauen.

U7NQ ebenfalls mit HDMI-2.1-Features

In den U7NQ-Modellen kommt ein VA-Panel zum Einsatz, was den nativen Pixelkontrast verbessert. Dafür zeigt sich der Blickwinkel deutlich eingeschränkt und es kommen nur noch bis zu 512 Local-Dimming-Zonen zum Einsatz. Als Spitzenhelligkeit gibt Hisense für die U7NQ-QLED-LCDs 1500 Nits an. U8NQ- und U7NQ-Fernseher sind zu 144-Hz-PC-Signalen mit 4K-Auflösung oder 240-Hz-Signalen in Full-HD-Auflösung kompatibel.

U6NQ deutlich abgespeckt

Die Einstiegsserie U6NQ verzichtet auf die meisten HDMI-2.1-Qualitätsvorteile und bei der Bildhelligkeit (600 Nits) und den Local-Dimming-Zonen (128 bis 240) erreichen die U6NQ-TVs keine Spitzenwerte. Wer aktuelle Gaming-Features und eine gesteigerte HDR-Bildqualität erwartet, sollte deshalb mindestens zu den U7NQ-Modellen greifen.

Im Gegensatz zu vielen anderen TV-Marken hält Hisense mit den technischen Daten der neuen Fernseher nicht hinter dem Berg. Nahezu sämtliche relevanten Infos zum LCD-Panel, dem LED-Backlight oder dem integrierten Prozessor sind übersichtlich auf der Hisense-Website gelistet.

Zum einfacheren Verständnis haben wir die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der Modellreihen U8NQ, U7NQ und U6NQ in einer Tabelle zusammengefasst. Veränderungen gibt es dieses Jahr auch bei der Fernbedienung, die bei den Top-TV-Modellen mit einem integrierten Akku ausgestattet ist. Dieser lässt sich wahlweise über das Solarfeld- oder die USB-C-Buchse auftanken.

Schon bald sollten die neuen Hisense Fernseher auch hierzulande offiziell enthüllt werden. Insbesondere mit den U8NQ-Fernsehern schickt sich Hisense an, den 4K-QLED-LCD-Markt im Sommer gehörig aufzumischen.