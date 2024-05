Samsungs neuer Micro-LED-TV: 8K-QLED-LCD gratis beim Kauf dazu (DF-Tech)

Samsung Electronics kündigt im Heimatmarkt Südkorea eine weitere Modell-Variante seiner Micro-LED-TV-Serie an. Wer für umgerechnet knapp 130000 Euro zuschlägt, erhält einen 8K-QLED-LCD gratis dazu.

Statt immer kleinerer und günstigerer Micro-LED-TVs strebt Samsung Electronics vermehrt den Premium-Markt an. Der neue Micro-LED-TV soll in 114 Zoll erscheinen, eine höhere Auflösung als Ultra-HD bieten und für knapp 130000 Euro in den Verkauf gehen. Das aktuelle Samsung-Micro-LED-TV-Lineup der neusten Generation umfasst Bildgrößen von 89, 101 und 114 Zoll.

Die Bildauflösung der aktuellen Micro-LED-TVs beträgt je nach Bilddiagonale 3,864 x 2,184 Bildpunkte bis hin zu 4,968 x 2,808 Bildpunkten. Die Displaydicke beträgt lediglich 2,5 Zentimeter. Als dynamischer HDR-Standard wird HDR10+ (Adaptive) unterstützt und es kommt ein integriertes 6.4.4-Lautsprechersystem zum Einsatz. Es stehen je nach Modell 6 bis 8 HDMI-Eingänge für externe Quellen zur Verfügung.

Jetzt mit 10-Bit-Farbtiefe

Der größte Qualitätsunterschied zeigt sich bei der Micro-LED-Ansteuerung: Während die kleineren Micro-LED-TVs nur eine 8-Bit-Farbtiefe erreichen, punktet der neue Micro-LED-TV in 114 Zoll mit einer 10-Bit-Ansteuerung. Im Gegensatz zu einem QLED-LCD-TV sind bei einem Micro-LED-TV sämtliche Pixel selbstleuchtend und es kann auf einen LC-Filter verzichtet werden.

Bildquelle: Samsung Bildquelle: Samsung Bildquelle: Samsung

Wer die 130000 Euro investiert, darf sich über ein paar Bonusgeschenke freuen. Samsung spendiert den Micro-LED-TV-Käufern einen QN900D (QLED-LCD mit 8K-Auflösung) in 85 Zoll, einen Preisnachlass auf ausgewählte JBL-Lautsprecher und einen Hotel-Gutschein.

Warten seit 2018

Samsungs Ankündigung einer Micro-LED-TV-Revolution erfolgte bereits auf der CES 2018. In den letzten 6 Jahren haben sich das Angebot und die Preise für Micro-LED-TVs nur geringfügig weiterentwickelt. Marktanalysten rechnen nicht vor 2030 mit einem Durchbruch der Micro-LED-Technologie im Massenmarkt.

Samsung Electronics bringt die Micro-LED-Technologie jedes Jahr erneut ins Gespräch, während Samsung Display neben LG Display zu den Weltmarktführern in der OLED-Display-Herstellung gehört. Zu den größten OLED-Display-Abnehmern gehört Apple, die nun auch neue iPad-Modelle mit OLED-Screens ausstatten und von geplanten Micro-LED-Entwicklungen Abstand nehmen.