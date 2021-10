Sky Glass: hauseigener Smart-TV kommt heute heraus

Anzeige

Die Sky Gruppe hat kürzlich den Launch von Sky Glass, dem neuen Streaming-TV aus eigenem Hause, bekanntgegeben (DIGITAL FERNSEHEN berichtete direkt). Heute kommt das gute Stück in Großbritannien schon auf den Markt.

Es ist der einzige Fernseher, bei dem Sky schon mit enthalten ist. Mit Sky Glass steigt der Pay-TV-Anbieter ins Endgeräte-Geschäft ein. Die Smart-TV-Modelle in drei verschiedenen Größen (43, 55 und 65 Zoll) und fünf verschiedene Farbvarianten (blau, grün, weiß, schwarz, rosa) kosten zum Launch auf der Insel umgerechnet zwischen 750 und 1200 Euro. Das Design der integrierten Soundbar ist dabei mittels Magnet-Clips mit verschiedenen Mustern veränderbar. Inklusive Soundbar kommen die Sky Glass TV-Geräte mit insgesamt sechs Lautsprechern plus Subwoofer. Der Fernseher kann auf diese Weise Dolby Atmos 3D bieten und ist selbstverständlich auch UHD-fähig.

Über diesen Link geht es direkt zu allen Sky Glass Tech-Specs.

Zwar ist für die Inbetriebnahme kein Satellitenanschluss oder Set-top-Box notwendig, sondern lediglich ein Internetanschluss Voraussetzung. Sky Glass kann aber auch „herkömmlich“ betrieben werden. Das heißt, die TV-Modelle haben physikalische Tuner und auch HDMI-Anschlüsse on board.

Die Sky Glass Smart-TV-Modellreihe umfasst drei Größen (43′, 55′ & 65′ Bilddiagonale); Bild: Sky.com

Die Smart-TV-Modelle werden einerseits in Abonnements vertreiben, sind aber auch separat erhältlich. So kann man in UK ab diesem Montag beispielsweise ein Paket aus Fernseher, Sky-Sendern und anderen Entertainment-Kanälen ab knapp 40 Pfund pro Monat erwerben. Ab Ende 2022 sollen die Sky-SmartTVs dann auch in Deutschland erhältlich sein.

