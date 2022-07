Exklusive Gratis-App auf Philips TV-Geräten

Anzeige

Philips Ambilight TVs zeigen über die exklusive App von Philips TV & Sound und dem UNESCO-Projekt „The Explorers“ traumhafte Naturwunder und unberührte Tierwelt.

Auf Martinique hat ein internationales Videoteam gemeinsam mit Experten des Herstellers TP Vision aufwendige Filme produziert. Diese präsentieren die schützenswerte Natur und Kultur des Inselparadieses. Das Ergebnis steht ab sofort in 4K-Auflösung zur Verfügung und ist über die App von „The Explorers“ auf allen kompatiblen Smart-TVs von Philips während einer Testphase kostenlos abrufbar.

Martinique ist eines der weltweit artenreichsten Naturparadiese. Die Insel verfügt über einen außergewöhnlichen Reichtum an Pflanzen- und Tierarten, darunter seltene Meeresschildkröten. Das Projekts von TP Vision und „The Explorers“ will nicht nur die Insel und ihre Tierwelt porträtieren, sondern auch einen Einblick in das Leben der Einheimischen geben.

Aufnahme einer Meeresschildkröte auf Martinique aus der „The Explorers“-App. ©TP Vision/ Philips

Neue App auf Philips-Geräten soll zum Klimaschutz beitragen

Die langfristige Zusammenarbeit mit „The Explorers“ ist Teil des Nachhaltigkeitsprogramms „Future Proof“ von TP Vision. Das Projekt soll zu den Klimaschutzzielen der UN beitragen, indem es das Bewusstsein für die Wunder der Natur schärft. Neben der Zusammenarbeit mit The Explorers engagiert sich TP Vision im Rahmen des Programms „Future Proof“ auch für eine nachhaltigere Gestaltung seiner Produktionskette, der Produkte und der Verpackungsmaterialien.

Das einzigartige Videomaterial der Expedition nach Martinique lässt sich auf allen Philips Smart-TVs mit Android TV und allen Philips Smart-TVs mit der Saphi-Plattform ab Modelljahr 2019 und jünger erleben. Die „The Explorers“-App kann aus dem jeweiligen App-Store installiert werden. Bei aktuellen Modellen des Jahres 2022 ist die App bereits vorinstalliert. Das kostenlose, viermonatige Testangebot muss spätestens am 31. Dezember 2022 aktiviert werden.

Quelle: TP Vision, Philips

