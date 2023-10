Technische Störung bei ARD-Sender

Anzeige

Beim Bayerischen Rundfunk kommt es am Mittwoch zu technischen Störungen im Digitalangebot.

Der Bayerische Rundfunk (BR) ist von einer Störung in Teilen seiner Digitalangebote betroffen. Der öffentlich-rechtliche Sender wies darauf in einer Information für seine Nutzer am Mittwoch hin.

„Aufgrund eines technischen Hardware-Defekts ist das digitale Angebot von BR24 in Web und App derzeit nur eingeschränkt verfügbar“, teilte der BR über einen Sprecher mit. „Dafür bitten wir um Entschuldigung. Wir arbeiten an der Behebung.“ Zu weiteren Details machte der Sender keine Angaben.

Anzeige

BR: Digitalangebote auf veraltetem Stand

© Bayerischer Rundfunk

Die Online-Angebote des BR sind zwar erreichbar, aber nicht auf aktuellem Stand. So zeigt Nachrichtenwebsite „BR24“ Beiträge des Vortages. Die News-Ticker zu den Kriegen in Nahost und der Ukraine etwa sind auf dem Stand von Dienstagmorgen. Auch die App „BR24“ zeigte nicht aktuelle Inhalte. Der BR ist die viertgrößte ARD-Landesanstalt.

Auf X hatte der Sender seine Nutzer zuvor schon darauf hingewiesen, dass es Probleme gibt. Dort hieß es bereits am Dienstag: „Hinweis in eigener Sache: Aufgrund technischer Probleme können wir unser Angebot auf BR24.de und in der BR24-App nicht aktualisieren.“