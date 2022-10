Telekom-Glasfaser-Ausbau: Über 500.000 Haushalte surfen jetzt schneller

Anzeige

Die Telekom hat im September für 516.000 Haushalte die Internet-Geschwindigkeit erhöht. Die Zahl der Haushalte, die einen reinen Glasfaser-Anschluss erhalten können, stieg im September um 215.000 und beträgt 4,5 Millionen.

Hier sind Geschwindigkeiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich. Über 34 Millionen Haushalte können im Telekom-Netz einen Tarif mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) oder mehr buchen. 28 Millionen Haushalte können sogar einen Tarif mit bis zu 250 MBit/s oder mehr erhalten. Seit Jahresanfang haben über 4 Millionen Haushalte vom Glasfaser-Ausbau der Telekom profitiert.

Glasfaser-Ausbau der Telekom schreitet voran

„Die Zahlen belegen, dass wir der Breitband-Motor in Deutschland sind – für Festnetz und Mobilfunk“, sagt Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland. „Wir bieten schnelles Internet für Millionen und nicht Topspeed für ganz wenige. Und wir machen das in bester Netzqualität.“ Tatsächlich hinkt Vodafone hier hinterher. DIGITAL FERNSEHEN berichtete kürzlich darüber, wie der Konkurrent plant, dies zu ändern.

Wichtig für die Kunden: Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss einen entsprechenden Tarif buchen. Wer sich für einen schnellen Anschluss interessiert, kann auf www.telekom.de/schneller recherchieren, ob sein Anschluss bereits von dem höheren Tempo profitiert. Oder er wendet sich an die Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000).

