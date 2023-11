Telekom startet neuen Magenta-Zuhause-Tarif mit Gigabit-Upload

Für FTTH-Haushalte bietet die Telekom in kürze den schnellsten Internet-Tarif der Republik für Privatkunden an.

Die Deutsche Telekom durchbricht erstmals die Gigabit-Grenze bei Privatkunden-Glasfaseranschlüssen. Beim neuen „Magenta Zuhause Giga 2000“-Tarif erhält man einen Internetanschluss mit 2 Gigabit/s im Download sowie 1 Gigabit/s im Upload für 139,95 Euro im Monat. Dazu können noch verschiedene Varianten von Magenta-TV gebucht werden. Mit dabei ist wie bei allen Magenta Zuhause-Tarifen ein IP-basierter Telefonanschluss samt Flatrate ins deutsche Festnetz. Bei den Telekom-Tarifen ab 250 Mbit/s im Download ist auch eine Flatrate ins deutsche Mobilfunknetz inklusive. Bisher war der schnellste Anschluss der Tarif „Magenta Zuhause Giga“ für 79,95 Euro im Monat mit 1 Gigabit/s im Down- sowie 200 Mbit/s im Upload.

Der neue Tarif „Magenta Zuhause Giga 2000“ soll nach Informationen von DIGITAL FERNSEHEN vorerst nur im FTTH-Glasfaser-Pilotgebiet Gunzenhausen Nähe Nürnberg angeboten werden. Nach der Testphase, voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024, soll dieser in allen neuen FTTH-Gebieten verfügbar sein, in denen bereits die neue XGPON-Technik verbaut ist.

Der neue Zwei-Gigabit-Tarif wird nur eine Zwischenstufe in Richtung 10 Gbit/s sein. Um diese Geschwindigkeiten nutzen zu können, ist ein FTTH-Anschluss (Fiber to the Home) nötig, bei dem am Übergabepunkt keine aktiven Netzwerkabschlüsse (ONTs) verbaut sind und die Glasfaserleitung direkt in die Wohnung führt. Die aktuellen Glasfaser-Fritz-Boxen von AVM, die Modelle 5590 Fiber sowie 5530 Fiber, sind für die neue Höchstgeschwindigkeit bereits kompatibel und benötigen dafür lediglich ein passendes SFP-Modul, in das die ankommende Glasfaser gesteckt wird.