Gametoon: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Deshalb präsentiert DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ Ihnen regelmäßig einen neuen Sender. Heute ist „Gametoon“ dran.

Steckbrief

Name: Gametoon

Sparte: Sportsender

Senderstart: 20. Oktober 2016 (Deutschland: 19. November 2020)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: HD

Gametoon ist, obwohl der Zusatz „Box“ fehlt, ein von der SPI International BV betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Gaming und E-Sport. Er steht damit in Konkurrenz zu Ginx Esports TV und eSports1.

Zielgruppe? Gute Frage. Man schaut die ganze Zeit irgendeinem Spieler zu, der irgendein Spiel spielt und dabei redet. Das bekommt man auch auf Youtube oder Twitch – man bekommt lediglich die Auswahl abgenommen. Die gezeigten Spiele sind mal mehr (Ori and the Will of the Wisps), mal weniger (Red Dead Redemption 2) aktuell. Dazu kommen Messenberichte und Übertragungen der „Esports Balkan League“, sowie eigene Veranstaltungen, beispielsweise die „Gametoon CS:GO Challenge“. Wie gehabt bei den Box-Sendern, alles werbefrei und auf Englisch.

Die Webseite von Gametoon existiert nur ihrer Existenz Willens – Außer einer alten Kanalpräsentation hat sie nichts zu bieten. Die Facebookseite hat wahnwitzige 1 Mio Fans – woher die alle kommen, lässt sich nicht ganz nachvollziehen. Denn viel passiert dort nicht – ab und an mal eine Programmankündigung und ein kurzes Videos – das war’s. Ähnlich schaut’s auf Instagram aus.

Gametoon wird in Deutschland über das Pay-TV-Paket von Waipu vermarktet. Den Kanal gibt’s auch über App und FilmBox Live-Webseite.

Ein typischer Tag bei Gametoon

06:00 – Epic Indie

07:00 – Stream Nation – Hearthstone

09:00 – Stream Nation – Fortnite

11:00 – Stream Nation – Journey to the Savage Planet

12:55 – Gamanoid World

14:25 – Stream Nation – Ori and the Will of the Wisps

16:25 – Stream Nation – Cuphead

17:20 – Stream Nation – Guacamelee! 2

18:40 – Esports Balkan League

20:10 – Stream Nation – Ori and the Will of the Wisps

22:15 – Stream Nation – Call of Duty

00:20 – Stream Nation – Ori and the Will of the Wisps

01:20 – Stream Nation – Metro Exodus

02:50 – Stream Nation – Bloodstained

03:55 – Stream Nation – The Last of Us 2

05:55 – Esports – Hearthstone

Empfang

Webseite: gametoon.com

Satellit: –

Kabel: –

IPTV: –

Sonstige: App, Webseite, Waipu

