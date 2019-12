TNT Comedy: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Ein bisschen Spaß muss sein! In unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ steht heute der Comedy-Serien-Sender „TNT Comedy“ im Mittelpunkt.

Steckbrief

Name: TNT Comedy

Sparte: Seriensender

Senderstart: 1. Juni 2016

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

TNT Comedy ist ein von Turner Broadcasting System betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Sitcoms und sendet damit eine ProSieben Fun sehr ähnliche Programmfarbe. Mit jeder Menge „The Big Bang Theory“ und „Two and a Half Men“ am Tage überkommt einen gelegentlich doch das Gefühl, man wäre im regulären Programm von ProSieben hängen geblieben. Am Abend gibt es mit Zeichentrickserien wie „Futurama“ und „American Dad“ noch geringfügig andere Programmfarben, doch auch diese sind aus dem Free-TV nicht unbekannt.

Am Wochenende laufen noch Spielfilme wie „Kevin allein zu Haus“ oder „Die nackte Kanone“ , außerdem bekommt man noch die einmalige Gelegenheit ins RTL2-Vorabendprogramm der 2000er Jahre zu reisen und mal „King of Queens“ zu gucken – 16 Folgen am Stück.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei TNT Comedy

Empfang

Webseite: tnt-tv.de/tnt-comedy

Satellit: Sky

Kabel: u.a. Sky, Vodafone, Unitymedia, Kabelkiosk

IPTV: 1&1, Telekom, Vodafone