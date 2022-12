Champions League: Das gibt es künftig im Free-TV zu sehen

Anzeige

DAZN und Amazon Prime Video werden die Spiele der Champions League künftig weiter live zeigen. Für die Zusammenfassungen im deutschen Free-TV wurde auch bereits eine Lösung gefunden.

DAZN und Amazon haben auf dem Rechtemarkt erneut zugeschlagen und teilen sich weitere drei Jahre die großen TV-Pakete der Königsklasse des Fußballs. Den Großteil der Live-Übertragungen der dann reformierten Königsklasse zeigt auch ab 2024 DAZN. Der Streamingdienst hat sich nach Informationen aus Verhandlungskreisen ebenfalls auf einen neuen Vertrag mit der UEFA geeinigt.

ZDF zeigt Champions League: Zusammenfassungen im Free-TV

Im frei empfangbaren Fernsehen wird es weiterhin das Endspiel und Zusammenfassungen am Mittwoch geben. Das ZDF hat dafür nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen Vertrag mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA) geschlossen, der in etwa den gleichen Umfang wie der derzeit gültige Kontrakt hat. Der Sender und der Verband wollten sich dazu am Mittwoch offiziell nicht äußern.

