DF1 sendet zwei unterschiedliche TV-Programme

Der am 1. Januar gestartete neue Free-TV-Sender DF1 sorgt bei den Zuschauern für Verwirrung: Mehrmals am Tag unterscheiden sich die SD- und HD-Variante inhaltlich, wobei das interessantere Programm dann im SD-Kanal läuft.

Seit Neujahr ist der digitale Free-TV-Sender DF1 auf Sendung. Zahlreiche Sportrechte konnte sich der Sender bereits sichern. Via Satellit und in einigen Kabelnetzen hat der Kanal den HD-Sendeplatz von dem an Silvester um Mitternacht eingestellten Servus TV Deutschland nahtlos übernommen. Größere Kabelnetze erhalten das Programm teilweise zusätzlich auch in klassischer SD-Auflösung per Glasfaserleitung angeliefert. Denn via Satellit wird das Programm nur in HDTV ausgestrahlt. Hier spart sich der Anbieter die für SD zusätzliche notwendige Bandbreite. Beim Kabelnetzbetreiber Pÿur ist die SD-Version nur in den Gebieten empfangbar, die bereits über das Glasfaser-Backbone versorgt werden. In Pÿur-Netzen mit einer reinen Sat-Kopfstelle gibt es nur die HD-Variante.

Teleshopping oder reguläres Programm

Wer aktuell auf DF1 schaltet, kann sich mehrmals am Tag wundern. Während es in der HD-Variante, somit insbesondere auch via Satellit, mehrstündige Teleshopping-Sendungen von Genius gibt, laufen in der SD-Variante redaktionelle Sendungen. Diese stammen meist aus dem Fundus von Servus TV und wurden von DF1 lizenziert. Diese Sendungen übernimmt DF1 von Servus TV.

Dieses Phänomen der unterschiedlichen Programme kann aktuell zu folgenden Tageszeiten beobachtet werden:

8:00-10:30 Uhr

12:30-13:00 Uhr

15:00-15:30 Uhr

16:45-17:15 Uhr

23:00-1:00 Uhr

Die spezielle SD-Variante ist nach Informationen von DIGITAL FERNSEHEN aktuell hier verfügbar:

Vodafone Kabel

Pyur (nicht in allen Gebieten)

Magenta TV IPTV (nur mit den klassischen IPTV-Media-Receivern 400, 401 etc.)

DF1 noch nicht bei jedem IPTV-Anbieter

Der neue Free-TV-Sender ist noch nicht bei allen IPTV-Anbietern aufgeschaltet. Waipu.tv hat Servus TV bereits am 29. Dezember abgeschaltet und DF1 noch nicht neu aufgeschaltet, was aber nach DF-Informationen bald geschehen soll. Bei Zattoo sendet DF1 HD bereits, jedoch nicht auf dem alten Servus TV-Sendeplatz, sondern auf einem neuen Kanal. Bei Joyn ist DF1 noch nicht aufgeschaltet, hier sendet Servus TV eine Infokarte und informiert über die Abschaltung und die Möglichkeit weiterhin die Servus TV-Mediathek zu nutzen.

Das orignäre SD-Signal gibt es nicht im Web-TV. IPTV-Anbieter wie beispielsweise Waipu.tv oder Zattoo skalieren lediglich das HD-Signal in verschiedene Auflösungen auch bis herunter zu SD-Qualität, je nach verfügbarer Bandbreite des Internetanschlusses beim jeweiligen Zuschauer. Dort ist das Phänomen demnach auch nicht zu sehen.