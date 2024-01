Landesweite DF1-Verbreitung: Partnerschaften mit Kabel-, IPTV- und Sat-Anbietern

Der neue Free-TV-Sender DF1 verkündet strategische Vereinbarungen mit Vodafone, Magenta TV, PŸUR, waipu.tv und Zattoo als Distributionspartner.

Nach seinem Senderlaunch gibt DF1 eine Reihe bedeutender Distributionspartner bekannt, die maßgeblich zur landesweiten Verbreitung in die TV-Haushalte beitragen werden.

Mit folgenden Distributionspartnern konnte DF1 Vereinbarungen schließen:

Vodafone

Magenta TV

PŸUR

Waipu.tv

Zattoo

DF1 ist zuversichtlich, mit diesen Distributionspartnerschaften die Grundlage für eine erfolgreiche Marktdurchdringung zu legen und den Zuschauern in Deutschland ein qualitativ hochwertiges TV-Erlebnis zu ermöglichen.

DF1 via Satellit empfangen

Die Ausstrahlung von DF1 erfolgt über ASTRA in HD 24 Stunden am Tag unverschlüsselt. Empfangsdaten:

DF1 HD: Astra 19,2 Ost 1L; Pol: H; Transponder: 1007; Frequenz: 11303; SR: 22.000; Fec:2/3

Via Kabel:

DF1 ist deutschlandweit im Kabel 24 Stunden in SD und HD zu empfangen.

Vodafone: deutschlandweit DF1 in SD und HD

PŸUR: DF1 in SD und HD (SD z.T. eingeschränkt).

IPTV:

MagentaTV (Deutsche Telekom): in SD und HD.

Vodafone: in SD und HD.

Im Streaming:

DF1 ist bei den zwei größten deutschen Streaming Anbietern in allen Paketen verfügbar.

Waipu.tv: in HD

Zattoo: in HD

Durch die Vielfalt der Plattformen und Netze, über die DF1 empfangbar ist, wird sichergestellt, dass der Sender für ein breites Publikum leicht zugänglich ist. „Wir freuen uns, DF1 gleich zum Start bei Magenta TV an Bord zu haben. Nicht zuletzt sind wir gerne am Erfolg des neuen Senders beteiligt, weil wir hier einen neuen und in Deutschland exklusiven Free-to-Air Partner für die DEL gewinnen konnten. Davon versprechen wir uns noch mehr Reichweite und wachsende Begeisterung für das Thema Eishockey“, kommentiert Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom.

„Es ist schön, gleich zu Beginn mit DF1 auf den relevantesten Plattformen im Kabel und IPTV sowie bei Streaming Anbietern vertreten zu sein. Dank der Flexibilität unserer Plattformpartner, finden wir weitestgehend auf den alten Sendeplätzen von ServusTV Deutschland statt und konnten damit das wichtige Thema der Wiederauffindbarkeit gleich zu Beginn meistern. Wir sind glücklich und dankbar, dass uns trotz des extrem kurzen Vorlaufs ein nahezu reibungsloser Start gelungen ist“, erklärt Sarah Afshar, Leitung Distribution bei DF1.