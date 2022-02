HD+ im Februar: Olympia, Europapokal und mehr in UHD

Anzeige

Die Olympischen Winterspiele in Beijing stehen vor der Tür, die UEFA Europa League geht weiter, „jerks.“ geht ins Staffelfinale und ein „GZSZ“-Spinoff startet: Bei HD+ gibt es im Februar diverse Programm-Highlights in UHD zu sehen.

Olympische Winterspiele Beijing 2022

Fr., 04. bis So., 20. Februar von 00.00 bis 24.00 Uhr

Eurosport 4K auf UHD1.

Die besten Wintersportler treffen sich zum internationalen Kräftemessen bei den Olympischen Winterspielen Beijing 2022. In 15 packenden Disziplinen gilt es Kondition, Konzentration und eisernen Willen zu beweisen. Sportliche Höchstleistungen im Biathlon, Skispringen und weiteren Disziplinen sind vom 04. bis zum 20. Februar bei Eurosport 4K auf UHD1 in HDR zu sehen. Die Olympischen Winterspiele beginnen mit der Eröffnungsfeier am 04. Februar um 13 Uhr.

Europa League in UHD

RB Leipzig – Real Sociedad San Sebastián

Do., 17. Februar um 20.15 Uhr

RTL UHD in HDR

K.o.-Modus in der UEFA Europa League: Für das Hinspiel der Play-offs zwischen RB Leipzig und Real Sociedad San Sebastián heißt es alles oder nichts. Das Hinspiel ist zudem die Feuerprobe für den neuen Cheftrainer Domenico Tedesco: Kann der RB Leipzig sich unter ihm auch international beweisen? Die Übertragung startet am 17. Februar um 20.15 Uhr bei RTL UHD in HDR.

Let’s Dance

Jeweils freitags, ab. 18. Februar um 20.15 Uhr

RTL UHD in HDR

Deutschlands beliebteste Tanzshow ist zurück: 14 Prominente stellen sich ihrer sportlichsten Herausforderung und vergießen Blut, Schweiß und Tränen. Welches Tanzpaar bringt in den kommenden Wochen das Parkett zum Glühen? Und wer tanzt sich in die Herzen der Jury? Let’s Dance startet am 18. Februar mit der großen Kennenlernshow um 20.15 Uhr bei RTL UHD in HDR. Danach sind immer freitags die regulären „Let’s Dance“-Shows zu sehen.

Die „Unter uns“ – Eventwoche

Mo., 14. bis Fr., 18. Februar um 17.30 Uhr

RTL UHD in HDR

„jerks.“-Staffelfinale in UHD

Di., 01. Februar um 23.15 Uhr

ProSieben UHD und ProSiebenSat.1 UHD

Gemeinsame Erlebnisse verbinden bekanntlich – Christian Ulmen und Fahri Yardim verbindet das gemeinsame Scheitern. „jerks.“ erzählt unverblümt die Freundschaft zwischen dem bekannten Chaos-Duo, lässt dabei keine Peinlichkeit aus und eckt gerne mal an. Das Staffelfinale der preisgekrönten Comedy-Serie startet am 01. Februar um 23.15 Uhr auf ProSieben UHD auf ProSiebenSat.1 UHD.

GZSZ-Spin-off: Leon – Glaub nicht alles was du siehst

Di., 15. Februar um 20.15 Uhr

RTL UHD in HDR

Leon erfüllt sich seinen Traum vom eigenen Restaurant am Meer und zieht mit Sohn Oskar in den Kitesurf-Ort Engelshoop. Doch sein Neustart wird von seltsamen Ereignissen begleitet: Er verliebt sich in Sarah, die Leons verstorbener Frau zum Verwechseln ähnelt. Zudem gerät er plötzlich ins Fadenkreuz der Polizei – denn Sarahs Stalker kehrt zurück und wird zur Gefahr. Am 15. Februar um 20:15 Uhr bei RTL UHD in HDR.

