Heute weniger Live-Fußball bei Sky

Bereits die zweite Liga-Begegnung des aktuellen Spieltags muss aufgrund von Corona kurzfristig vertagt werden – nun hat es die Partie zwischen Hannover 96 und FC Würzburg erwischt.

Schon am Freitag musste die Partie zwischen Holstein Kiel und Heidenheim verschoben werden, nun kann auch die für den heutigen Sonntag vorgesehene Begegnung der 2. Bundesliga zwischen Hannover 96 und dem FC Würzburger Kickers kann nicht wie geplant stattfinden. Das Spiel wird abgesetzt, da sich die gesamte Lizenzmannschaft von Hannover 96 infolge einer entsprechenden Anordnung des zuständigen Gesundheitsamts in Quarantäne begeben muss. Das gab die DFL am gestrigen Samstag bekannt.

