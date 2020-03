MagentaTV bringt neuen linearen TV-Sender ins Programm

„Auch in schwierigen Zeiten an der Seite ihrer Kunden sein“ – so sieht die Deutsche Telekom ihre Rolle: Mit „#DABEI“ startet so ein zusätzlicher linearer TV-Kanal, der für alle kostenlos beziehbar sein soll.

Für alle MagentaTV-Kunden mit exklusiven On-Demand-Inhalten sowie frei empfangbar über magentatv.de: „#DABEI“ soll den Zuschauern wichtige Tipps und Tricks sowie ansprechende Unterhaltung für die Zeit in den heimischen vier Wänden bieten.

Das Programm von „#DABEI“ im Detail

Fit&Gesund soll sich nicht nur an die Sportler unter den Zuschauern wenden, sondern auch den Rest der daheim ausharrenden Zuschauer zu Bewegung einladen – Training, Ernährung, Yoga und Meditation stehen dabei im Mittelpunkt und sollen Inspiration und Hilfestellung sein.

Für Unterhaltung sind die Bereiche Show und Entertainment vorgesehen, die mit einer Mischung aus Comedy, Konzerten, Filmen, Serien und Sport bestückt sein sollen. Gezeigt werden Konzerte von Coldplay, Amy Winehouse und Maroon5, in Kooperation mit Stingray Quello. Die deutsch-französische Comedy-Serie Deutsch-les-Landes wird ebenfalls zu sehen sein. Darüber hinaus gibt es Film-Talk mit Dominik Porschen. Für Kinder soll es unter anderem Spongebob und Kungfu Panda geben.

Bei Talk&News mit Florian Ambrosius sollen Gespräche mit Prominenten und anderen „interessanten Menschen“ im Mittelpunkt stehen. Das Angebot Kids@home richtet sich an Familien: mit Angeboten von Eltern für Eltern, Informationen zum Lernen im digitalen Zeitalter und Ideen für das gemeinsame Spielen. Im Block Geist&Seele sollen Gottesdienste und klassische Musik das Programm bestimmen.

Veranstalter des Programms „#DABEI“ ist das Kölner Medienunternehmen Sporttotal.tv. Das Angebot soll für vorerst zwei Monate exklusiv von der Telekom über MagentaTV und über Magenta TV angeboten werden.

Das neue Angebot soll laut Telekom als partnerschaftliche Hilfestellung und Ratgeber in der aktuellen Situation dienen – Beweggrund dafür sei der Wunsch, „die Solidarität mit der Gesellschaft zu unterstreichen.“ Laut Informationen der Deutschen Telekom soll „#DABEI“ am 29. März starten – und auf MagentaTV, über die MagentaTV-App, den MagentaTV-Stick und – für alle – über magentatv.de beziehbar sein.