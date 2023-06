Netflix schafft Basis-Abo ab: Abonnenten drohen höhere Kosten

Anzeige

Streamingdienst Netflix schafft am ersten Standort sein Basis-Abo ab. Damit fällt die kostengünstigste Option weg, Netflix werbefrei zu sehen. Was bedeutet das für Kunden in Deutschland?

Netflix probt in Kanada eine weitere Preiserhöhung durch die Hintertür: Mit dem Basis-Tarif wird dort nämlich das günstigste werbefreie Abo schlichtweg abgeschafft. Der nächsthöhere Tarif, Netflix Standard, ist nämlich schon deutlich teurer als die Basis-Version.

Der kanadischen Kundschaft bleibt so nur die Wahl, entweder die Mehrkosten für ein Upgrade in Kauf zu nehmen, oder sich mit Werbung berieseln zu lassen – denn der günstigste neue Tarif mit Werbung bleibt bestehen. Den werbegestützten Tarif hat Netflix erst vor geraumer Zeit eingeführt, womit es zunächst vier Abo-Varianten beim Streamingdienst gab: Netflix Basic mit Werbung, Netflix Basic, Standard und den Premium-Tarif mit 4K-UHD.

Netflix wohl auch in Deutschland bald ohne Basis-Abo

Doch was bedeutet die Streichung des Basis-Tarifs bei Netflix Kanada für Abonnenten in Deutschland? Grundlegend war in der Vergangenheit immer wieder zu beobachten, dass Netflix und andere Streamingdienste gerne einzelne Märkte als Teststrecke für neue Maßnahmen heranziehen und dort die Reaktion der Kundschaft auf Umstellungen im Angebot analysieren – so zuletzt geschehen bei den Maßnahmen gegen das weltweit grassierende Account-Sharing. Letztere sind mittlerweile auch in Deutschland angekommen.

So ist damit zu rechnen, dass auch in Deutschland das Basis-Abo von Netflix in Zukunft wegfallen wird. Dementsprechend droht auch der Kundschaft hier die Entscheidung zwischen höheren Kosten für Netflix Standard oder dem Abschied vom werbefreien Streaming. Natürlich gibt es auch noch eine dritte Möglichkeit: Manche Kunden würden angesichts dieser unliebsamen Entscheidung wohl auch mit dem Gedanken spielen, die neue Netflix-Preispolitik mit einer Kündigung ihres Abonnements zu quittieren.

Basis-Tarif in Deutschland bereits versteckt

Ein relativ untrügliches Indiz dafür, dass Netflix auch in Deutschland schon bald auf sein Basis-Abo verzichten will, ist die Tarifauswahl für hiesige Kunden auf der Seite des Anbieters: Hier ist der Tarif in der Standard-Ansicht nämlich bereits ausgeblendet und nur beim Klick auf „Alle Abos anzeigen“ gibt es vier statt drei Optionen zu sehen.

Ein klares Indiz für die kommende Abschaffung des Netflix Basis-Abonnements in Deutschland: Die Option ist in der Tarifauswahl versteckt und nur über den Button „Alle Abos anzeigen“ noch als Teil der Gesamtauswahl zu sehen. Darüber hinaus heißt der werbegestützte Tarif plötzlich nicht mehr Basis mit Werbung sondern Standard mit Werbung – damit ist die Benennung der Tarif schon der Streichung des Basis-Tarifs vorgreifend vereinheitlicht worden. (Bild: Screenshot DF)

Zudem heißt der Basis-Plan mit Werbung nun Standard mit Werbung, was ebenfalls für ein Wegbrechen des reinen Basis-Tarifs spricht. Früher oder später werden Netflix-Kunden in Deutschland sich somit wohl auch wieder mit drei Abo-Varianten begnügen müssen: Die mit rund 18 Euro erstaunlich teure Premium-Option kommt dabei für viele kaum infrage, weshalb es für den Großteil der Kundschaft auf eine Entscheidung zwischen Werbung (derzeit 4,99 Euro im Monat) und dem dann günstigsten werbefreien Tarif Netflix Standard (derzeit 12,99 Euro monatlich) hinauslaufen wird.

