Neue FritzBox 6690 Cable: DVB-C-Streaming über Wi-Fi 6

AVM bringt mit der FritzBox 6690 Cable High-Speed-WLAN an den Kabelanschluss. Das Premium-Modell soll schnelles Internet mit Wi-Fi 6 vereinen und so für Gigabitgeschwindigkeiten im gesamten Heimnetz sorgen.

Streaming, Gaming, Smart Home oder Arbeiten im Homeoffice – die FritzBox 6690 Cable soll der optimale Router für alle Anwendungen im digitalen Zuhause sein. Mit Unterstützung von DOCSIS 3.1 will das neue Flaggschiff-Modell Spitzenwerte von bis zu 6 GBit/s im Downstream und 2 GBit/s im Upstream erreichen und ist an jedem Kabelanschluss einsetzbar sein. Dank der Mesh-Technologie von AVM und einer starken Ausstattung (4×4 Wi-Fi 6) profitieren Geräte wie Notebooks, Tablets, Smartphones und Smart TVs von WLAN-Geschwindigkeiten im Gigabitbereich.

Durch die Unterstützung des neuen Standards Wi-Fi 6 sollen dabei noch mehr Geräte zuverlässig und stabil per WLAN ins Heimnetz integriert werden.

WLAN Mesh mit FritzRepeater 6000

Insgesamt stellt die FritzBox 6690 Cable mit bis zu 4.800 MBit/s (5 GHz) + 1.200 MBit/s (2,4 GHz) starkes WLAN für anspruchsvolle Anwendungen bereit. In großen Wohnungen und Häusern lässt sich das Netzwerk leicht mit dem neuen FritzRepeater 6000 erweitern. Der Triband-Repeater unterstützt ebenfalls Wi-Fi 6 und bildet im Zusammenspiel mit der FritzBox 6690 Cable ein einheitliches WLAN Mesh.

Darüber hinaus verfügt die FritzBox 6690 Cable über weitere Anschlussmöglichkeiten wie einen 2,5-Gigabit- und drei Gigabit-LAN-Ports sowie zwei USB-3.0-Anschlüsse. So lassen sich Netzwerkgeräte wie Drucker und Speichermedien leicht ins Heimnetz integrieren. Zur umfangreichen Ausstattung der neuen FritzBox 6690 Cable gehört außerdem eine komplette Telefonanlage (DECT, IP, analog) inklusive fünf Anrufbeantwortern. Über die DECT-Basis können Smart-Home-Geräte ins Heimnetz integriert werden.

DVB-C mobil anschauen

Zudem bietet die FritzBox 6690 Cable einen integrierten TV-Tuner für die beliebte Funktion „DVB-C-Streaming“. So können Anwender das Kabelfernsehen per WLAN überall in der Wohnung auf mobilen Geräten schauen. Die für FritzBox typischen Funktionen wie eine umfangreiche Kindersicherung, eine Firewall, ein Mediaserver für Bilder, Musik und Videos sowie ein WLAN-Gastzugang runden das Angebot der FritzBox 6690 Cable ab. Die kostenlosen Apps wie die MyFritzApp, die FritzApp WLAN oder die FritzApp Smart Home sorgen für eine komfortable Bedienung. Die FritzBox 6690 Cable ist ab sofort für 319 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Die Highlights der FRITZ!Box 6690 Cable:

DOCSIS-3.1-Router für Internet am Kabelanschluss (abwärtskompatibel zu DOCSIS 3.0)

Kanalbündelung mit 2×2 OFDM(A) und 32×8 SC-QAM

4×4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit 5 GHz (4.800 MBit/s) und 2,4 GHz (1.200 MBit/s)

Telefonanlage für DECT-, IP- und analoge Telefone

1x 2,5 Gigabit-LAN, 3x Gigabit-LAN für PC und Netzwerkgeräte

Zwei USB 3.0-Anschlüsse für Drucker und Speicher (NAS)

Integrierter TV-Tuner zum Streamen des Fernsehsignals im Heimnetz

FRITZ!OS mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Kostenlose Apps wie MyFRITZ!App, FRITZ!App Fon, FRITZ!App WLAN, FRITZ!App Smart Home und FRITZ!App TV ergänzen den Komfort

Automatische Updates für langanhaltende Sicherheit

Herstellergarantie: 5 Jahre

Verfügbar ab sofort zum Preis von 319 Euro (UVP)

Quelle: AVM