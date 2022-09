„Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr eines Jedi“ – exklusives Making-of am Disney+ Day

Anzeige

„Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr eines Jedi“ ist ein Making-of zur Star Wars Serie bei Disney+. Am Disney+ Day entführt das Special hinter die Kulissen der großen Produktion – und lässt dabei auch Darth Vader höchstpersönlich zu Wort kommen.

© 2022 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

Mit nie zuvor gezeigtem Behind-the-Scenes-Material, farbenfrohen persönlichen Geschichten und bedeutungsvollen Momenten zeigt „Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr eines Jedi“ die Entstehung der limitierten Original Serie von Lucasfilm für Disney+, „Obi-Wan Kenobi“, eine epische Geschichte, die 10 Jahre nach den dramatischen Ereignissen von „Star Wars: Die Rache der Sith“ beginnt.

Diese aufschlussreiche Dokumentation von Lucasfilm und Supper Club beleuchtet die Rückkehr von Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker auf den Bildschirm sowie die Rückkehr von Ewan McGregor und Hayden Christensen zu ihren legendären Rollen.

„Obi-Wan Kenobi“: Alte Helden, neue Schurken

Regisseurin Deborah Chow, die Darsteller und die Crew reflektieren ihre Reise, eine neue Geschichte mit den ikonischen Star Wars Figuren Obi-Wan Kenobi, Darth Vader und Prinzessin Leia, während sie gleichzeitig neue Helden und Schurken in die Saga einführen. „Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr eines Jedi“ zeigt Besuche in der Kreativschmiede, der Requisitenabteilung und mehr: Es zeigt die Seite des Filmemachens, die Star Wars so einzigartig macht – den Respekt und die Leidenschaft für das generationenübergreifende Vermächtnis und die geliebten Charaktere.

Weitere Neuigkeiten zu Specials und Premieren am Disney+ Day folgen zeitnah auf DIGITAL FERNSEHEN.

