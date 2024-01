Restaurierte Terence-Hill-Western: Drei Klassiker am Wochenende im TV

Terence Hill ist eine Klasse für sich: Auch ohne seinen kongenialen Partner Bud Spencer weiß die italienische Schauspiellegende als Western-Kultfigur „Nobody“ zu überzeugen und das im Januar gleich mehrmals.

Das BR Fernsehen zeigt im Feiertagsprogramm am Samstag, 6. Januar, ab 20.15 Uhr, die beiden Terence-Hill-Western-Klassiker „Mein Name ist Nobody“ und „Nobody ist der Größte“ erstmals in restaurierter HD-Fassung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen (beide (in der ARD Mediathek nach Ausstrahlung noch bis 14. Januar verfügbar). Außerdem sind im Januar noch zwei weitere Terence-Hill-Klassiker zu sehen: „Django und die Bande der Gehenkten„, bereits am Freitag, 5. Januar, und „Verflucht, verdammt und Halleluja“ zum Ende des Monats.

„Mein Name ist Nobody“ und „Nobody ist der Größte“ erstmals in restaurierter HD-Fassung im ÖR

Die beiden „Nobody“-Filme aus den Jahren 1973 und 1975 zählen zu den späten, oft parodistischen Ausprägungen des Italowestern und waren in Deutschland sensationelle Kinoerfolge. Regisseur Sergio Leone, bekannt für Western-Meisterwerke wie „Spiel mir das Lied vom Tod“ und „Zwei glorreiche Halunken“, fungierte als Produzent, aber auch als Regisseur einzelner Szenen und verband in diesen Filmen traditionelle Westernhelden mit Slapstick-Humor und einer neuen Perspektive auf die Legenden des Wilden Westens.

Weitere Terence-Hill-Western im Januar

Terence Hill in „Django“. © RAI/Enzo Barboni

Im Januar 2024 zeigt das BR Fernsehen noch zwei weitere Western mit Terence Hill in der Hauptrolle. In der Nacht von diesem Freitag auf Samstag läuft um 0.50 Uhr „Django und die Bande der Gehenkten“ – inszeniert von Ferdinando Baldi. Der Film ist nach Ausstrahlung bis 5. Februar in der ARD-Mediathek abrufbar. Am Freitag, 21. Januar um 23.30 Uhr ist Terence Hill zudem noch in der Westernkomödie „Verflucht, verdammt und Halleluja“ im BR Fernsehen zu sehen.