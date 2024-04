RTL erwirbt Free-TV- und Streaming-Rechte an neuen Kinofilmen

RTL hat sich über eine mehrjährige Kooperation die Rechte an deutschen Kinofilmen für eine Free-TV- und Streaming-Verwertung gesichert.

Über die neue strategische Partnerschaft erhält RTL die Rechte an neuen Filmen von Leonine Studios und Wiedemann & Berg Film, die von 2020 bis 2023 vier Mal in Folge die erfolgreichsten deutschen Kinofilme produziert oder koproduziert haben, wie der Sender mitteilt. RTL erhält damit die exklusiven Free-TV- und zeitlich parallel dazu die Streaming-Rechte.

Teil des Deals soll unter anderem Simon Verhoevens neue Komödie „Alter weißer Mann“ sein, in der Jan Josef Liefers einen sogenannten alten weißen Mann spielt und sein Umfeld davon überzeugen will, dass er auch „woke“ sein kann. Mit chaotischen Konsequenzen. In weiteren Rollen spielen Nadja Uhl, Friedrich von Thun, Michael Maertens, Meltem Kaptan und Elyas M’Barek.

RTL zitiert seinen COO Andreas Fischer dazu: „Wiedemann & Berg Film und LEONINE Studios setzen immer wieder Maßstäbe für erfolgreiche deutsche Kinoproduktionen. Wir freuen uns auf die neue strategische Partnerschaft, die für RTL Deutschland ein weiterer, wichtiger Schritt ist, unserem Publikum großartige fiktionale Unterhaltung zu bieten.“

