RTL macht Schluss mit Formel 1

Rund dreißig Jahre war der Privatsender die deutsche Heimat des weltumspannenden Motorsport-Wettbewerbs – nun kündigt sich ein Ende der vertrauten Partnerschaft an.

Bislang ist wohl noch nicht bekannt, wo die Formel 1 ab 2021 zu sehen sein wird. Dass der Ausstieg von RTL mit einem erbitterten Bieter-Kampf um die Ausstrahlungsrechte zu tun haben muss, lässt indes RTL-Sportchef Manfred Loppe durchscheinen.

So ist von Konkurrenten in der Rechteversteigerung die Rede, die „bereit sind, das Dopppelte zu bieten“. Ob Pay-TV-Anbieter Sky sich die alleinigen Übertragungsrechte sichern konnte und den prestigeträchtigen Motorsport-Wettbewerb so vorerst ganz aus dem frei empfangbaren Fernsehen verschwindet, ist derweil noch ungeklärt.

Ausstieg nach drei Jahrzehnten! Am Ende der @f1-Saison fahren wir in die Box und stellen den Motor ab. Eine einzigartige Ära im Free-TV geht dann zu Ende. Ab 2021 liegt unser Fokus ganz auf dem Fußball mit @DFB_Team und @EuropaLeague. https://t.co/0nWtJ4uJDl — RTL (@RTLde) June 21, 2020