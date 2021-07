Sky Ticket: Diese Titel fliegen bald raus

Anzeige

Im Juli und August gibt es viele neue Filme, Serien und Dokumentationen für Nutzer von Sky Ticket zum Abruf – andere Titel werden indes aussortiert.

Die gute Nachricht zuerst: Neben den zahlreichen neuen Inhalten, Serien und aktuellen Kinofilmen, die für Sky Ticket Kunden abrufbar werden, ist die Liste der auslaufenden Titel verhältnismäßig kurz und unspektakulär. Wer jedoch dringend Werke wie „Angry Birds 2“ sehen will, muss langsam in die Gänge kommen. Denn der Animationsfilm gehört zu den Inhalten, die im August aus dem Portofolio von Sky ticket verschwinden werden.

Sky Ticket: Die August-Streichungen im Überblick

• bis 01.08. The Good Liar – Das alte Böse

• bis 08.08. Harley Quinn – Birds of Prey

• bis 08.08. Just Mercy

• bis 15.08. Motherless Brooklyn

• bis 16.08. Angry Birds 2

• bis 12.08. So ist das Leben – Life

