Telekom bietet jetzt neues Hybrid 5G Paket an

Mit Hybrid 5G will die Telekom laut eigenen Aussagen Festnetz und Mobilfunk für ausfallsicheres und schnelles Internet bündeln.

Die neuen MagentaZuhause Hybrid Tarife sollen den Internetanschluss ab dem 5. Oktober beschleunigen, wie man einer Ankündigung der Deutschen Telekom entnehmen kann. Je nach Variante sollen bis zu 250 Mbit/s im Download und 40 Mbit/s im Upload über Mobilfunk hinzukommen, erklärt der Konzern. Preislich sollen die Hybrid Tarife dabei so viel kosten wie die regulären Tarife. Den 5G-Empfänger gibt es im Paket mit dem Router Speedport Smart 4 zum monatlichen Mietpreis von 6,95 Euro inklusive, so die Telekom. Wer bis zum 31. Januar 2024 einen Vertrag abschließt, soll dauerhaft von diesem Preis profitieren können.

So funktioniert das Hybrid 5G der Telekom

Die Hybrid-Technik soll laut Telekom so funktionieren, dass der WLAN-Router über den 5G-Empfänger eigenständig das Mobilfunknetz hinzuschaltet, wenn Daten schneller übertragen werden könnten, als es die Festnetzleitung zulässt. Um Hybrid 5G nutzen zu können, benötigt man den Speedport Smart 4, einen 5G-Empfänger sowie die zum Vertrag gehörende SIM-Karte. Der 5G-Empfänger wird dabei außen am Gebäude angebracht. Über ein Netzwerkkabel verbindet man ihn mit dem Netzteil und damit auch mit dem Router, erklärt die Telekom. Das Kabel legt man dann durch den Fensterrahmen und richtet den Speedport Smart 4 automatisch am Telekomanschluss ein, kann man der Produktvorstellung entnehmen. Gegen einen Aufpreis können Kunden auch einen Installationsservice der Telekom buchen, wirbt der Anbieter.

Quelle: Deutsche Telekom

