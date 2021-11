„The Last Duel“ kommt zu Disney+

Anzeige

Ab 1. Dezember 2021 ist „The Last Duel“ auf Disney+ für alle Abonnenten frei zum Streamen verfügbar.

Basierend auf wahren Begebenheiten erzählt der Film über das letzte in Frankreich gerichtlich angeordnete Duell zwischen Jean de Carrouges (Matt Damon) und Jacques Le Gris (Adam Driver), zwei Freunden, die zu erbitterten Rivalen werden. Carrouges ist ein angesehener Ritter, bekannt für seine Tapferkeit und sein Geschick auf dem Schlachtfeld. Le Gris ist ein normannischer Knappe, dessen Intelligenz und Eloquenz ihn zu einem der angesehensten Adeligen am Hof machen. Als Le Gris gegenüber Carrouges‘ Frau Marguerite (Jodie Comer) brutal übergriffig wird und dies vehement bestreitet, weigert sie sich, zu schweigen und bringt ihn vor Gericht – ein Akt der Tapferkeit und Willensstärke. Der darauffolgende Zweikampf auf Leben und Tod legt das Schicksal aller drei in Gottes Hand.

„The Last Duel“: Ridley Scott führte Regie

Regie führte Ridley Scott und erschafft ein atemberaubendes Epos über Betrug und Rache. Das Drehbuch stammt aus den Federn von Nicole Holofcener, Ben Affleck und Matt Damon. Für die Produktion zeichnen Ridley Scott, Kevin J. Walsh, Jennifer Fox, Nicole Holofcener, Matt Damon und Ben Affleck verantwortlich. Ausführende Produzenten sind Madison Ainley, Kevin Halloran und Drew Vinton.

Blu-ray kommt am 6. Januar

Das Bonusmaterial auf der Blu-ray und der 4k UHD Blu-Ray Edition bietet ein spannendes Making-Of zum Film mit beeindruckendem Einblick in die Arbeit des renommierten Regisseurs Ridley Scott, der gemeinsam mit der Besetzung und der Crew wichtige Entscheidungen über Drehorte, Kameraführung und Darsteller trifft.

Hier geht es zur Kritik zu „The Last Duel“ von DF-Filmredakteur Janick Nolting

