XGIMI auf der CES mit neuen Projektoren und Smart-Home-Produkten

XGIMI präsentiert auf der CES 2024 neue Projektoren wie den Horizon Max und verkündet Partnerschaften mit IMAX, DTS und Google.

Für die CES 2024 hat XGIMI u. a. den Langdistanz-Projektor Horizon Max im Gepäck, der mit der ISA-5.0- und der Dual-Light-2.0-Technologie beworben wird. Ein weiteres neues Produkt wird Aladdin genannt, das Deckenlampe, Projektor und Lautsprecher in einem kombinieren soll. Zudem hat XGIMI Parnterschaften mit IMAX, DTS, Google und MediaTek bekannt gegeben.

Der Horizon Max mit IMAX-Zertifizierung

© XGIMI

Der Langdistanz-Projektor Horizon Max kommt vorrausichtlich Ende 2024 auf den Markt. XGIMI hebt hierbei die IMAX-Enhanced-Zertifizierung hevor, die nach Herstellerangaben u. a. dank der Dual-Light-2.0-Technologie vergeben wurde. Letztere soll mit einem erweiterten Farbspektrum und einem Phosphorlicht den Triple-Laser verbessern. Die sogenannte ISA-5.0-Technologie (Intelligent Screen Adaption) ist dafür gedacht, schnell den optimalen Projektionspunkt in der Umgebung zu finden.

XGIMI stellt auf der CES sein Smart-Home-Produkt Aladdin vor

© XGIMI

Deckenlampe, High-End-Projektor und vernetzte Lautsprecher: All das soll die „Wunderlampe“ Aladdin in einem bieten. Die Bilder werden dabei direkt von der Decke projiziert in einer Größe von bis zu 100 Zoll. Neben der Deckenleuchte und der Projektorfunktion sind zusätzlich die 360-Grad-Smart-Lautsprecher von Harman Kardon in Aladdin integriert.

Quelle: XGIMI