DAB Plus: Erste Interessenten für zweiten Bundesmux

Am Freitag endet die Ausschreibung für den zweiten bundesweiten DAB-Plus-Multiplex. Auch wenn mit einer Entscheidung über den Betreiber erst im März gerechnet werden kann, gibt es bereits erste Sender, die an einer Ausstrahlung interessiert sind.



Mit der Entscheidung der Ministerpräsidenten der Länder, einen zweiten Multiplex für die bundesweite Ausstrahlung von DAB Plus zuzulassen, wurde ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung gemacht. Die von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) durchgeführte Ausschreibung endet am Freitag, eine erste Beratung über die eingegangenen Bewerbungen soll im März stattfinden. Die ersten Interessenten sind laut "Radiowoche" jedoch bereits gefunden.