DAB Plus: Zusammenarbeit zwischen Göpel und Media Broadcast?

Die Ausschreibung für den zweiten bundesweiten DAB-Plus-Multiplex ist abgeschlossen, die vier Kandidaten haben sich positioniert. Zwischen den Bewerbern Steffen Göpel und Media Broadcast bahnt sich dabei eine Zusammenarbeit an.



Mit der Einrichtung eines zweiten bundesweiten Multiplexes macht das Radio in Sachen Digitalisierung einen großen Schritt. Insgesamt vier Interessenten haben sich für den Betrieb des Bundesmux beworben, eine Entscheidung wird es laut Martin Deitenbeck, Präsident der Sächsischen Landesmedienanstalt (SLM), frühestens im Mai geben. Bis dahin könnte die Wahl etwas vereinfacht werden, denn laut "Text intern" planen die Digital Audio Brodcasting Plattform des Leipziger Unternehmers Steffen Göpel und Media Broadcast einen gemeinsamen Betrieb.