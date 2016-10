Fußball-Bundesliga: Diese Sender übertragen die Spiele

Die Vergabe der Fußball-Bundesliga-Rechte münzt inzwischen immer mehr in einem Millionen-Poker, bei dem man sich das Fan-Interesse zunutze macht. In der Saison 2016/17 haben Fußball-Fans diverse Möglichkeiten sich die Bundesliga im Fernsehen anzuschauen.



Wie so häufig haben die Rechte an den Bildern der ersten Fußball-Bundesliga den Verantwortlichen wieder jede Menge Geld in die Kassen gespült. Vor allen Dingen das ungebrochen hohe Interesse an den Übertragungen ist für diesen erneuten Aufschwung der Beträge verantwortlich. Die Fans haben in der Saison 2016/17 diverse Möglichkeiten, um sich die Spiele des eigenen Lieblingsvereins genauer im Fernsehen anzuschauen und dabei direkt die Daumen zu drücken.



Das Monopol der Live-Übertragungen



Bereits im Jahr 2013 gab es bei den damaligen Verhandlungen für die aktuellen Jahre einen klaren Sprung bei den Bezügen. Während Sky in der Vergangenheit noch etwa 250 Millionen Euro pro Saison für die Rechte auf den Tisch legen musste, wuchs der Betrag in den letzten Jahren auf fast eine halbe Milliarde Euro pro Saison an. Dies hatte auch zur Folge, dass die Telekom als weiterer großer Anbieter, der in den vergangenen Jahren noch sehr aktiv war, aus dem Rennen ausgeschieden ist. Inzwischen hat damit Sky ein Monopol, was die Live-Rechte für die Übertragung der Spiele im deutschen Fernseher angeht. Nur Kunden, die sich für Pay-TV entscheiden, können somit live am Fernseher verfolgen, wie die einzelnen Mannschaften gerade spielen. Für Sky selbst ist der Fußball in der Bundesliga nach wie vor das große und wichtige Zugpferd der Branche.